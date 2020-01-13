5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

（中央社記者潘羿菁台北13日電）廣達董事長林百里今天表示，隨著AI與5G世代來臨，台灣廠商儘管擅長研發與製造，但新技術帶動的新應用不光是「開發手機」，而是要從商業模式研究才能成功，可以預見的是，未來AI將會大量應用在智慧醫療。

天下雜誌今天舉辦論壇，林百里以「台灣模式，能有新路嗎？」為題演講，他提到，台灣5G頻譜競標相當激烈，標金已經超越當年的4G金額，「我蠻擔憂，5G雖然要搶頻譜，但這是世界上最貴的頻段，以後誰來買單？」。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，今天競標進入第24天，根據下午4時結束的240回合競標結果，總標金來到新台幣1270.09億元天價，其中熱門頻段3.5GHz標金已經來到了1253.61億元，進逼世界第2高。

林百里強調，5G的應用絕對不是只有手機這麼簡單，一旦台灣5G頻譜上路後，未來將會衍生出許多應用面，對於廠商來言，都會是全新開始，因此必須重新開發。

他認為，儘管台灣製造能力強，但是面對5G，不能只是想著「開發手機」，必須思考新型商業模式，而且要視未來情況隨時調整，因為現在想的，不一定以後環境都會照劇本走。因此廣達在耕耘5G商機，也是採取相同道理，必須了解客戶商業模式是否能夠成功，才能一起攜手成長。

5G之外的新課題就是AI，向來也是電子業最關心議題，林百里認為，AI將開啟人類第四次工業革命，5G正是加速AI成熟的關鍵因素。

面對未來，林百里認為智慧醫療，應該會是AI最大的受惠產業，再來就是製造業也非常重要，可以應用AI結合製造業，就能提升品質和良率。但是他強調，每個時代給每個人都有好的機會，提起自己這一代做電腦系統產品的人，都是邊做邊學，資本跟技術都很少，是花時間慢慢建立起供應鏈。

到了現在2020年，他說，5G、AI是個有非常多技術融合在一起的新時代，機會會更多，但是要更努力，因為是和全世界一起競爭，做出好東西之外，還要出口，因為外銷才能養大公司。

他舉自己為例，「我們當時也是做好就出口，不怕別人笑，堅持做下去。廣達一開始做筆電也是沒有人要我們，一直到1995年才有好的生意」。林百里觀察到，目前每個國家的年輕人都看到AI潛力，也紛紛投入鑽研技術，包括新加坡、以色列、東歐都搞得很好，台灣也有機會，但做好後，要想如何出外銷出口，推廣到國際上。（編輯：林孟汝）1090113