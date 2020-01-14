更多編輯台推薦新聞：
批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號
國際

批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號

穩住政務助攻大選 蘇貞昌獲留任繼續衝
政治

穩住政務助攻大選 蘇貞昌獲留任繼續衝

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化
生活

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台積電股價飆新高 激勵大盤挑戰新高有望

最新更新：2020/01/14 14:21

（中央社記者韓婷婷台北14日電）蘋果（Apple）股價再創新高，帶動蘋概三王向上挺進，其中，台積電再創歷史新高價346元，股王大立光漲幅近3%，鴻海收紅，激勵大盤指數連漲4個交易日，挑戰前波高點12197點近在咫尺。

加權股價指數今天終場上漲66.39點，漲幅0.55%，收在12179.81點，成交值新台幣1529.20億元，除了電子權值股力挺之外，被動元件也是今天盤中亮點所在，國巨挺過增資利空，重回400元之上，帶動奇力新、大毅、禾伸堂漲幅也相當亮眼。

加權指數再戰新高點，以中小型股為主的櫃買指數今天也相當強勢，自8日低點144.90點以來反彈幅度已達3.25%，日KD也正式交叉向上，短線也有機會超越前高151.75點。

分析師指出，豬年台股僅剩最後4個交易日，在美中貿易戰戰況緩和、外資陸續歸隊下，只要國際股市沒有重大利空傳出，封關前再創新高可說是易如反掌，且在外資湧進權值股動作不減下，內資也將尋找今年具有成長力道的中小型股著墨，包括5G、記憶體都是市場關注焦點。

法人認為，對台股後市看法仍屬正面，主要原因包括全球主要央行營造寬鬆資金環境，資金行情有利去年9月歸隊的外資繼續回補台股；2020年是5G手機的起始元年，台灣是5G產業的重要供應鏈，電子產業新的成長週期，將帶給股市新的動能及能見度；此外，美中敲定15日簽署第一階段貿易協議，如能如期簽訂，對台股後市樂觀看待。（編輯：楊凱翔）1090114

延伸閱讀
台股開高走高 漲66.39點台股震盪收紅 漲54.02點收復12000點台股震盪收紅 小漲9.95點

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報