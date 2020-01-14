台積電股價飆新高 激勵大盤挑戰新高有望

（中央社記者韓婷婷台北14日電）蘋果（Apple）股價再創新高，帶動蘋概三王向上挺進，其中，台積電再創歷史新高價346元，股王大立光漲幅近3%，鴻海收紅，激勵大盤指數連漲4個交易日，挑戰前波高點12197點近在咫尺。

加權股價指數今天終場上漲66.39點，漲幅0.55%，收在12179.81點，成交值新台幣1529.20億元，除了電子權值股力挺之外，被動元件也是今天盤中亮點所在，國巨挺過增資利空，重回400元之上，帶動奇力新、大毅、禾伸堂漲幅也相當亮眼。

加權指數再戰新高點，以中小型股為主的櫃買指數今天也相當強勢，自8日低點144.90點以來反彈幅度已達3.25%，日KD也正式交叉向上，短線也有機會超越前高151.75點。

分析師指出，豬年台股僅剩最後4個交易日，在美中貿易戰戰況緩和、外資陸續歸隊下，只要國際股市沒有重大利空傳出，封關前再創新高可說是易如反掌，且在外資湧進權值股動作不減下，內資也將尋找今年具有成長力道的中小型股著墨，包括5G、記憶體都是市場關注焦點。

法人認為，對台股後市看法仍屬正面，主要原因包括全球主要央行營造寬鬆資金環境，資金行情有利去年9月歸隊的外資繼續回補台股；2020年是5G手機的起始元年，台灣是5G產業的重要供應鏈，電子產業新的成長週期，將帶給股市新的動能及能見度；此外，美中敲定15日簽署第一階段貿易協議，如能如期簽訂，對台股後市樂觀看待。（編輯：楊凱翔）1090114