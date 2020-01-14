RCEP將簽署 台化祭三招因應

（中央社記者潘羿菁台北14日電）台塑四寶第二場暮年會晚間登場，集團總裁王文淵今晚將致詞任務交給台化副董事長洪福源；洪福源表示，今年大環境嚴峻不容忽視，尤其是RCEP即將簽署，「台灣將變孤兒」，台化將祭出三招因應。

台塑四寶第二場暮年會-台化今天登場，台塑集團管理中心常務委員王文潮罕見出席，儘管王文淵今晚出席台化暮年會，但是他先前在台塑場合提到，今年要當個沉默總裁，因此改由洪福源上台致詞。

洪福源表示，台化去年度營收新台幣3246億元，約占2018年度的80%，可是去年獲利卻比2018年衰退38%，「如果沒有ARO-3工安，EPS可能多一點、年終獎金就可以多發點，所以我們罪人不敢太大慶祝」。

對於今年度展望，他認為大環境挑戰依舊嚴峻，2020碰到美中貿易摩擦持續存在，只是略微好一點，不過像去年這麼擔心貿易戰，中國同業新影響力將出來，包括恆力石化、汶萊石化與浙江石化，預料今年上述三大石化廠一旦投產順暢，對市場影響力就更大。

另外，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）可能在今年11月簽署，「台灣大概會變成貿易圈孤兒」。

為因應大環境挑戰，台化提出三招，第一、提升高值化產品比重，舉例來說，目前聚碳酸樹脂（PC）高值化比重約24%，目標2035年提高至5成，「這是簽署RCEP後，我們唯一的生存道路」。

第二、全員AI，每個人都必須懂AI是什麼。現階段台化推動AI有兩大任務，包括製程管裡與製程穩定，都是強化公司競爭力一環。第三、工安，唯有工安才能有漂亮成績。

台化主力工廠芳香烴三場（ARO-3）目前產能恢復約8成，洪福源說，若今年整體產銷順利，目前規劃今年度預算數字，應該會跟去年一樣。（編輯：張均懋）1090114