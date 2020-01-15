罷工影響業績不如預期 航空雙雄年終縮水

（中央社記者潘羿菁台北15日電）航空雙雄今年年終獎金大縮水，受到罷工與香港反送中影響，華航今天表示，除了去年12月已核發1個月基本薪年度獎金之外，另發放紅包春節獎勵金1.2萬元；至於長榮航空也僅剩2.5個月年終。

去年2月華航機師罷工負面衝擊影響公司獲利表現，華航去年前3季稅後純損為3.46億元，每股稅後純損為0.06元，華航今天晚間表示，估計全年度恐無盈餘，但是本著一貫照顧員工的立意，經與工會數次協商，除了去年12月已核發1個月基本薪的年度獎金外，國內員工另將發放紅包春節激勵金1.2萬元，並於今年3月發放飛安獎金3萬元，此外，全職同仁將晉支調薪700元。

華航強調，公司整體薪資與各項福利近來已大幅提升，足令外界稱羨，未來將持續以長遠、安定為原則照顧每位華航成員。

不過去年華航年終獎金有2.7萬元，另還有考績獎金，今年明顯縮水至1.2萬元。

至於長榮航去年業績同樣不如預期，前3季稅後淨利為32.15億元，較去年同期衰退46.2%，每股稅後淨利（EPS）為0.67元，受到罷工與香港反送中影響運量所致，由於業績衰退，今年年終獎金從4個月下降至2.5個月。（編輯：黃國倫）1090115