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林伯豐恭喜蔡總統連任 盼簽台美FTA

最新更新：2020/01/15 22:00

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）工商協進會理事長林伯豐今天表示，恭喜總統蔡英文連任，企業界盼兩岸展開對話，也期盼與美國簽訂FTA，FTA是台灣經貿發展關鍵。此外，他也說，五缺有改善，但一直沒有解決。

總統蔡英文以超過800萬高票成功連任，工商協進會理事長林伯豐今天出席「公亮紀念講座」，會前接受採訪時說，恭喜蔡總統連任，蔡總統第二任任期可以執行她想做的政策，壓力也較第一屆小。

談及兩岸及國際關係，他表示，企業界希望海基、海峽兩會能重新展開對話，不能再讓中國已讀不回，「這是最需要改善空間」。至於國際關係，台灣是否能與美國簽署自由貿易協定（FTA）是台灣經貿發展的關鍵，若成功與美簽署FTA，很多國家也有可能跟進一起來簽署。

企業界多年疾呼政府解決五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）問題，林伯豐說，五缺有改善，但一直沒有解決。以能源議題為例，台灣若因為要發展綠電，就取消核能發電，是與全球趨勢背道而馳，現在其他國家都是取消煤電、增加綠電，且維持核電。台灣應該重新檢討能源政策，最重要是不要閉門造車。（編輯：林孟汝）1090115

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