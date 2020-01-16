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台灣每10萬成年人有157台ATM 為亞洲平均3倍

最新更新：2020/01/16 21:29

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會今天統計，截至去年10月底止，台灣每10萬成年人平均擁有的ATM台數有157台，為亞洲平均值3倍；另平均擁有的商業銀行分支機構則有17.6家，換算每家分行服務約5682位成年客戶。

金融監督管理委員會今天統計，截至去年10月底止，台灣每10萬成年人平均擁有157台ATM，遠高於亞洲平均51.8台，相較於鄰近國家平均擁有ATM台數，如日本有127.59台、香港有51.8台以及新加坡有66.46台，台灣ATM密集度應是亞洲第一。

另外，截至去年10月底止，台灣每10萬成年人平均擁有商業銀行分支機構家數有17.6家，若以全台3404家商銀分行換算，等於1家分行就服務高達5682位的成年客戶，還不包含郵局、信合社、農漁會的據點，否則會更多。

同時，台灣每10萬成年人平均擁有商銀分支機構家數，也遠高於全亞洲平均的9.1家，其他如日本較高有34.1家、香港21.2家、新加坡8.4家。

此外，金管會也參考世界銀行標準，訂出普惠金融的指標，截至去年10月底止，台灣每千位成年人未償還貸款筆數有577筆，另台灣每十萬成年人行動支付交易筆數為75萬8566筆。

金管會表示，後續將蒐集其他國家資料作比較，並持續推動落實普惠金融。（編輯：黃國倫）1090116

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