華碩組智慧醫療大聯盟 盼攜手新創打國際盃

（中央社記者吳家豪台北17日電）華碩電腦今天攜手嘉義大學、商業發展研究院，在台北舉辦健康穿戴與智慧醫療解決方案社區照護合作計畫啟動儀式暨研討會，未來希望與更多新創公司合作走向國際市場。

華碩近年聚焦健康穿戴與智慧醫療解決方案領域，與多家新創公司及醫材業者組成智慧醫療產業大聯盟，結合華碩自身的軟硬體整合能力及人工智慧、雲端與數據分析等研發能力，以期能更貼近醫療端與使用者的需求。

在這次研討會中，華碩展示智慧醫療解決方案的發展成果，包含適用於長期健康管理的健康穿戴裝置，以及專為診所醫療機構、社區照護或快篩情境開發的人工智慧軟體平台等。

華碩全球資深副總裁謝明傑表示，未來目標希望能夠尋求更多醫療新創公司的合作，以智慧醫療產業大聯盟的形式，在全球智慧醫療產業即將起飛的時刻，結合華碩在研發、品牌及通路的實力，以及各新創公司在不同產品與服務領域的研發能量，攜手在國際市場發光發熱。（編輯：蘇志宗）1090117