電信業力推非手機產品 智慧安全帽可綁約

（中央社記者江明晏台北17日電）科幻電影中，聲控就能啟動車內功能、透過虛擬畫面即可查看資訊等情節將實現，亞太電信跨界攜手新創公司JARVISH酷設工坊，搭配月租方案推出智慧安全帽，瞄準全台1500萬名機車族市場。

過去電信商靠補貼購機攬客，但受到消費者換機週期拉長，低價資費競爭，為提振買氣並拉高平均每戶貢獻金額（ARPU），各大電信業者近年陸續開發大電視、家電、機車、清淨機等非手機產品。

亞太電信今天宣布與新創公司JARVISH酷設工坊合作，瞄準全台1500萬名機車族市場，搭配月租方案，推出3款中高階智慧安全帽。

亞太電信與JARVISH合作，以頭戴式智慧穿戴切入智慧交通領域，透過「打群架」方式與策略夥伴合作，結合各領域專家知識（domain knowledge），提供多元商品，滿足消費者需求，推升數位經濟業務成長動能。

亞太電信表示，近年積極透過異業合作，推出多元商品專案，讓消費者在申辦資費，享有電信業者提供的專案補貼款之餘，能擁有更多元的選擇，推動至今，非手機的商品綁約專案申辦量占所有專案的3成。

JARVISH說明，智慧安全帽以簡單的語音指令即可操控騎乘時所需的各項功能，如接電話、聽音樂、導航指引、操作錄影及拍照等；在臉書上可即時直播，分享騎乘時的沿途風景；智慧尾燈提升夜間行車安全；行車紀錄器協助記錄公共安全事件。（編輯：郭萍英）1090117