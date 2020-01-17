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國揚108年自結獲利0.56億元 擺脫虧損陰霾

最新更新：2020/01/17 17:47

（中央社記者潘羿菁台北17日電）上市建商國揚今天公告去年第4季自結稅後淨利為新台幣0.69億元，年減39%，累計去年全年稅後淨利0.56億元，擺脫107年虧損紀錄，在建案陸續完工下，國揚今年營運樂觀。

國揚股價近期波動劇烈，1月9日股價為16.4元為起漲點一路走高，今天收在21.6元，累計一週漲幅高達31.7%，今天公告指出，由於股價在集中市場已達到公布注意交易資訊標準，因此提前公布相關財務業務等重大訊息。

根據公告內容，國揚自結去年12月稅後淨利為1024萬元，較前年同期衰退83%，第4季稅後淨利0.69億元，年減39%，每股稅後淨利（EPS）0.09元，累計全年度獲利達到0.56億元，EPS 0.08元。

儘管去年國揚有建案入帳，但是認列時間有離峰期，導致去年1、3季都繳出虧損成績，所幸年底建案銷售拉出紅盤讓全年度守住盈餘水位。

今年國揚依舊有建案陸續完工，北部建案包括「南方莊園」、「國揚矽谷」與「早安國揚」完工，台南有「翡翠森林三」也落成，上述四大案總銷金額近160億元，其中最大案為「國揚矽谷」的70億元，若一旦全數銷售，勢必替今年營運增添動能。（編輯：林淑媛）1090117

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