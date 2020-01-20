繼鴻海後 台達電也攜手英商進攻電動車市場

（中央社記者韓婷婷台北20日電）繼上周鴻海宣布與飛雅特克萊斯勒合作進軍電動車後，台達電子今天也宣布與英國最大電動車傳動系統商GKN Automotive合作，搶進新世代電動車和混合動力車市場。

台達電今天與全球領先的英國電動車傳動系統供應商GKN Automotive共同宣布，雙方將合作開發新一代三合一eDrive電力驅動系統，額定輸出功率範圍自80kW到155kW。

台達電子營運長張訓海表示，此次的新合作將聚焦在兩組新的eDrive電力驅動整合系統系列產品的開發，可應用於多種不同扭力與功率等級的下一代電動車和混合動力車上，預計於3年內投入自小型房車到SUV等多種車型的生產。

台達電表示，GKN Automotive是汽車產業的一階（Tier 1）供應商，深耕eDrive系統開發及整合17年，至今已經生產超過100萬組eDrive系統；台達電則深耕電力電子領域將近50年。雙方合作可望縮短產品上市時間。

台達電指出，此三合一系統將台達電的馬達驅動器與GKN Automotive的驅動馬達及變速箱系統整合，可降低系統重量、減少體積，並有效簡化組裝流程。（編輯：林孟汝）1090120