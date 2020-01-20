年終獎金理財3招 創造斜槓收入

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）金鼠年即將報到，不少上班族年終獎金已入袋，銀行表示，新春是檢視理財習慣好時機，並提出3項建議，包含嘗試較穩健的全球型ETF基金、把握新台幣走升換匯以及善用保險理財。

農曆春節倒數，許多上班族年終獎金已經入帳，根據中國信託銀行調查，民眾主要計劃將年終獎金用於子女教育金、累積資金與退休規劃等投資理財。

台北富邦銀行也說，根據統計，有4成上班族會將獎金用於投資理財，新春是檢視消費和理財習慣最佳時機，不妨以年終獎金為起始資金，進一步展開新春理財規劃，為自己創造一份斜槓收入。

中信銀建議，民眾可以檢視自身理財需求，妥善分配金流及資產配置額度，做好人生各階段目標規劃，根據調查，近5成民眾以股票、基金、ETF等方式累積財富。

中信銀認為「轉機與危機並存、市場高波動」是金鼠年市場特性，建議民眾可以使用線上理財功能，按照投資人設定策略，自動調整投資部位，穩健掌握金鼠年行情。

台北富邦銀行則提供3項理財妙方，北富銀執行副總郭倍廷表示，穩健是退休規劃重要評估指標，操作股票需承擔較高的風險，若想兼顧穩健與獲利，可以嘗試全球型ETF基金。

其次，新台幣近期持續升值，有意投資外幣的民眾應該把握時機換匯，可降低不少投資成本；最後，善用保險理財，能讓一筆年終獎金發揮多元效益，不同族群也可以結合自身風險缺口。

舉例來說，增額型保單適合年輕族群，可以補強風險缺口，也能享有資產增值的效益；中壯年朋友或屆退族可以選擇還本型保單，把年終獎金轉化為穩健金流；熟齡族則可透過傳承型保單，讓資產加倍留給下一代。（編輯：趙蔚蘭）1090120