菜鳥基金績效王 鍾安綾不盯盤衝出68%報酬率

安聯投信基金經理人鍾安綾2019年操盤的第1檔基金，就以近7成的報酬率登上台股基金績效王，更創下逾10年來的報酬率最高紀錄。中央社記者韓婷婷攝 109年1月21日

（中央社記者韓婷婷台北21日電）2019年首度掌舵操盤基金，不到35歲的鍾安綾就以逼近7成的報酬率，拿下「台股基金績效王」寶座，改寫逾10年基金報酬率新紀錄。新手上路的她，不盯盤，每天拜訪1至4家公司累積手感拚出好成績。

台股2019年大漲23.3%，國內148檔台股基金跟著水漲船高，平均漲幅34.43%；有8檔基金報酬率突破5成，其中，基金績效排名第一的安聯台灣智慧基金報酬率高達68.49%，是唯一績效超越6成的基金，創下逾10年的基金報酬率最高的紀錄。

摘下2019年基金績效冠軍的操盤手竟是在投資業僅4年資歷，2019年4月才首度操盤基金的安聯投資研究管理處副總裁鍾安綾，不到35歲的她，笑稱自己在公司是「第3菜」的。

「因為還很菜，所以自己設定每天至少要拜訪一家公司，保持熱度和手感，最多一天可以跑4家公司」。尤其是不熟悉的公司，鍾安綾會親自跑一趟，感受公司的文化氛圍，面對面對談容易讓問題更深入。鍾安綾喜歡把事情、基本面搞清楚，勤訪公司從上下游產業鏈交叉比對找出真實面。

花這麼多時間拜訪公司，難道操盤手不用盯盤。鍾安綾指出，「盯著它也不會有幫助，不盯反而不會隨著盤面起舞」，她坦承，自己操盤經歷不長，還是會被盤中股價波動影響，初期就做錯過不少事，看到股價跌半根停板受不了就減碼，錯失飆股；後來決定在自己還沒有那麼厲害之前，為了去除雜音，不盯盤。

她強調，方向是最重要的，一旦方向錯就很辛苦；能有好的成績，組織團隊作戰是關鍵，安聯是外商中少數很肯給台股團隊資源的。團隊中彼此專長各有互補性，搭配國際資源進行上下游產業鏈間的比對確認，擬定方向，提高勝率。

「方向、產業、標的確認後，尊重市場是必要的」，她認為，歷史會重演，所以喜歡研究過去的循環。大至景氣、小至股票的漲跌都是，時時保持正面心；每個不盡理想的股票推薦及交易錯誤，她都一一檢討，打成筆記。

至於冠軍操盤手的選股三大指標，鍾安綾透露，首先，本益比評價是她優先考量的指標，「買到便宜就贏一半」；她會看個股過去5年的本益比歷史區間，買進時選在區間下緣、靠近上緣就大約是出場時機。

即使再好的公司錯過了，就先放雷達區（觀察名單），等待機會，她相信好的股票永遠會有修正的時間。

其次是信用，過去公司設定的目標達成率是第2指標；不過，由於親自待過產業，很能體認「人算不如天算」的現實面，只要錯失的原因都能有好的答案，那她會多給些時間觀察。鍾安綾說，其實她給很多過去信用並不太好的公司機會，反而發掘不少轉機股。

最後是成長性，鍾安綾對成長的定義是，年度獲利成長率越高越好，夢越大越好，尤其是受惠產業結構性改變，每年可以有2成以上的獲利成長，就是好標的；至於今年可望翻倍成長、但明年可能衰退的產業及個股，則盡量避開。

畢業於台大國企所的鍾安綾，大學時主修財金與資管雙學位，畢業後到外資券商當了2年半導體助理分析師，為了瞭解產業實際運作生態，轉換跑道進入產業，當起產品經理（PM）及業務。2年歷練後回到台灣，再度回到投資業，在安聯投信磨練當了2年科技分析師後，2019年4月接手安聯智慧基金。

她說，產業經驗的確讓她在觀察公司的製造力上，有更精準的判斷。

第一次掌舵操盤基金就登頂，面對2020年全新的挑戰，鍾安綾不以名次為目標，她給自己設定的是，「基金淨值每年持續成長」的長期目標。

「看股票，跟看自己一樣，淨值能不能持續成長最重要，名次盡力就好」，鍾安綾笑說，很多朋友都已經替我打預防針，今年沒有進步空間，最好也就是持平了。

展望金鼠年，鍾安綾認為，今年是百花齊放的一年，各個產業都有機會，在5G及去美化兩大架構下，包括iPhone大改款相關供應鏈、mini LED、遊戲繪圖卡、AMD概念股、特斯拉（Tesla）、光通訊等產業都是方向。不過，鍾安綾也提醒，5G選股上要先搞清楚誰是真正受惠者，商機能吃多久。（編輯：張良知）1090121