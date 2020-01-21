台股帶旺工商服務業 調查：年終平均1.29個月

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台股去年表現亮眼，寫下近10年來最佳表現，也帶旺以金融業為主的工商服務業，根據調查顯示，工商服務業年終平均達1.29個月，高於整體平均1.19個月。

金鼠年即將報到，不少上班族年終獎金已經入袋，1111人力銀行今天公布「上班族年後轉職暨年終發放調查」，調查顯示，今年有8成2上班族領得到年終獎金，年終獎金平均1.19個月。

不過，各產業年終獎金呈現兩樣情，調查指出，以金融業為主的工商服務業年終表現最亮眼，達1.29個月，其次則是資訊科技，有1.24個月年終獎金。百貨零售受到電商衝擊買氣，年終平均僅有0.8個月，為各產業之末。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，由於去年台股表現亮眼，去年漲2269.73點，漲幅高達23%，寫下近10年最佳紀錄，也拉抬金控獲利，包含銀行、壽險、產險、證券等年終普遍比2018年優渥，民營金控講求績效數字，年終獎金與獲利高度連動，讓金融業躍居各產業之冠。

然而，上班族領完年終後，總會掀起一波轉職潮，調查顯示，有高達8成8上班族有意轉換跑道，根據1111人力銀行資料庫顯示，12月份工作機會達47.4萬筆，預估年後企業釋出的職缺量將往上推升。

為了解上班族年後轉職及領年終狀況，1111人力銀行在去年12月25日至今年1月17日進行隨機抽樣調查，有效樣本數共1192份，正負誤差為2.84個百分點。

此外，想跳槽的民眾不妨參考各產業薪資，104人力銀行透過新聞稿表示，去年薪資最高為半導體產業，平均可達新台幣86.6萬元，其次為電腦及消費性電子製造業82萬元、倉儲或運輸輔助業80.6萬元。

104人力銀行總經理黃于純說，農曆年前後是轉職旺季，業者在年前於104人力銀行刊登工作數達64.6萬個，民生消費產業因年節商機需才孔急，電子業則以AI、5G等產業強力徵求人才。（編輯：張均懋）1090121