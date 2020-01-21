1月車市新掛牌年增36.2% 進口車市占過半

（中央社記者韓婷婷台北21日電）農曆年前交車旺，帶動1月台灣車市開紅盤，累計前20日總掛牌數2萬8808輛，年增36.2%；和泰車市占率衝上38.8%，穩居冠軍寶座；進口車再度超越國產車，市占率50.8%。

因應春節長假，車廠提前公布節前掛牌數，累計至1月20日止，全台總掛牌數來到2萬8808輛，月增18.8%，年增36.2%；不過由於今年春節提前在1月份，銷售旺季也從去年12月提前開跑，去年12月總掛牌數高達4萬5925輛；1月份接下來營業天數僅剩3天，將是最後衝刺期。

其中和泰汽車代理的TOYOTA（含LEXUS）衝出1萬1177輛的好成績，年增65.3%，市占率更衝上38.8%，為歷年同期市占最佳表現。裕隆旗下中華車（2204）的MITSUBISHI（含中華）以2845輛位居第2名，年增6.7%，市占9.9%；裕隆日產（2227）NISSAN（含INFINITI）以2311輛排第3名，年增1.5%，市占8%。

觀察1月車商表現，和泰依舊是大贏家，除了TOYOTA以4320輛穩居進口車冠軍外，豪華車LEXUS也以2290輛超越BENZ的1746輛，旗下2大品牌占進口車前2名。1月份進口車在TOYOTA及LEXUS熱銷帶動下，以50.8%的市占率再度超越國產車。

一般進口車品牌排行，和泰的RAV4也以2837輛遙遙領先其他品牌；較去年同期大增211%，並超越國產車ALTIS的2209台，成為單一車款的銷售冠軍。

另外，今年引發市場熱門話題的皮卡車，TOYOTA Hilux今年前20日掛牌數達256輛，持續超越福特Ford Ranger的84輛。

展望2020年，和泰車預期大選結束，市場不安定因素淡化，加上今年是汽車汰舊換新補助政策最後一年，預期消費者在搶搭末班車的換車潮帶動下，動能依舊看好。

去年底和泰預估今年1月全台車市規模約4.4萬輛，截至20日止總掛牌數為2萬8808輛，和泰指出，目前看來仍符合年前預估，在最後年底前有機會再衝一波。（編輯：張均懋）1090121