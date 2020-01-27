超商反攻社群購物 LINE團購商機夯

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）超商競爭從實體擴及線上，業者擴大經營社群平台，瞄準團購商機，專家認為，生活服務業結合社群經營，銷售由被動邁向主動，加上消費者間口碑蔓延，使產品銷售如虎添翼。

台灣超商密集度全球第二，業者間競爭激烈，除了推出複合店面、多元服務外，超商早將觸角伸及虛擬平台，經營線上商城、推出手機APP。

LINE全台使用者約2100萬人，超商業者更瞄準社群經濟爆發力，包含統一超商、全家便利商店等業者已擴大經營單店LINE群組。

簡單來說，就是由超商店長化身團主，鎖定社區居民、門市熟客加入揪團合購，增加商品銷售管道，此外，手機群組更不會局限於時間、地區，超商能隨時與消費者互動、溝通。統一超商全台門市已全數設立LINE群組，加入群組的消費者達近百萬人，全家便利商店至今則有約有2500間門市成立。

資策會資深產業分析師張筱祺認為，超商除了服務過路客，高黏著度族群更是經營重點。以往是由結帳當下與消費者建立關係，如今透過經營LINE群組，業者可以更深化經營客群。除此之外，消費者需要親赴超商取貨，「人與人間能夠產生互動，理性與感性因素兼備，成為超商發展社群購物的優勢」。

商業數據分析網站「未來流通研究所」協理林原慶說，生活服務業相當適合經營社群平台，相較被動投放廣告，社群平台能精準吸引消費者。以日本百貨公司為例，櫃姐化身網紅經營社群，消費者直接透過線上下單，與其被動等待客人，業者主動出擊更帶動業績成長。

LINE群組團購已經成功拉抬超商業績，全家便利商店說，LINE群組對於單店營收貢獻不一，若經營表現佳，業績有機會達到整體門市近一成；統一超商則針對年菜、母親節、端午節及中秋預購等檔期統計，發現LINE群組帶動單店預購業績成長2成。

熱銷團購商品也因商圈而異，全家便利商店說，若商業區門市，熱門品項以團購甜點、美食為主，住宅區則偏好冷凍食品。統一超商則是以集點商品、肖像聯名、團購、預購商品等受消費者青睞。

作為家庭主婦的江小姐是超商團購愛用者，平均月花新台幣3000元至4500元在超商團購，她指出，自從加入超商群組後，總是緊盯著群組搶購特惠商品，相較門市售價有時可以下殺到5折，販售商品從玩具、冷凍食品到小家電，選擇多元，另外，不需要再額外付運費也是一大誘因。

江小姐也說，當群組其他消費者喊出「加一」，甚至對商品發出好評時，自己也會以嘗鮮心態跟風。此外，由於網路上充斥業配文與廣告，認為商超群組消費者的評價參考價值更高。

林原慶分析，消費者對社群口碑更難抗拒，比起商業廣告、手機推播，消費者間對商品評價散播速度更快。好評會讓商品如滾雪球般傳播，但負評也會口耳相傳。

張筱祺認為，超商業者除了從產品面，像是自有產品、聯名產品等品項產生差異化外，也可以重新定義「超商」。舉例來說，超商未來可以透過行銷、團購等方式，成為社區冰箱或是社區食堂，增加消費者對超商黏著度。（編輯：林孟汝）1090127