年後轉職者注意 工程建設科技及不動產徵才熱

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）今年首季徵才需求持續成長，又以工程建設業、資訊科技及營建不動產需才孔急，人力銀行建議，農曆年後為轉職高峰，有意轉職者可以轉往展業前景較佳的產業。

不少上班族在領完年終後盤算轉職，期望透過跳槽換環境，為自己加薪或是拓展自身視野，為事業開創新局，也讓農曆年後掀起一波轉職潮。

根據人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）調查，台灣今年第1季就業展望為近6季以來最高點，若觀察七大行業，以工程建設業徵才需求33%最高。

萬寶華分析，在政府推動台商回台、發展離岸風電等政策帶動下，工程建設業徵才重點包含環安衛、工程類等專業人才。由於風電廠商多為外商，若兼具英語能力更受青睞。

1111人力銀行調查媒體中心總經理何啟聖說，根據1111調查，以資訊科技、民生服務、營建不動產等業別徵才孔急。主要5G、AI應用持續擴張，延續資訊科技業動能，而民生服務則因年節商機所致，至於不動產則是受惠於自住買盤持續增加以及台商資金回流激勵。

何啟聖建議，有意轉職者可以轉往展業前景較佳的產業，像是有關AI、長照等產業，或是外派東協的工作機會。上班族也應隨時精進自我，補強產業知識、專業技能，修習第二外語、考取證照。

若想在農曆年後順利轉職，遞出履歷為第一步。何啟聖說，多數人資主管第一眼看的是照片，建議求職者多費心思，呈現自己最專業的一面，千萬別用自拍照、學士照、或是在白牆前自拍。

自傳不用描述「我的家庭」，建議簡述個人資料就好，應該著墨個人工作經驗，提及佐證個人能力、工作歷練的事蹟，對於老東家的貢獻則以具體數字來佐證，明確向企業傳達個人特質，證明自己就是企業找尋的對象。

yes123求職網發言人楊宗斌說，年後轉職者多為職場老鳥，有別於職場新鮮人，企業需要具有即戰力人才，求職者撰寫履歷時，展現自身對公司、職缺的認識，調整自己的履歷內容。

想轉換工作的民眾可以多方評估，參考人力銀行、勞動部網站提供的職涯測評工具，了解職業性向，順利找尋合適的工作機會。（編輯：趙蔚蘭）1090128