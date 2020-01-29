鋼塑兩大產業 2020年展望喜憂看法不同

（中央社記者潘羿菁台北29日電）受到美中貿易戰衝擊市場信心，2019年鋼鐵、塑化兩大產業動能熄火。展望今年鋼塑兩大巨頭看法不同調，鋼鐵以中鋼為首轉向審慎樂觀，塑化龍頭台塑四寶今年營運恐陷入連續2年衰退格局。

2019年對鋼鐵業可謂是「上平下跌」格局，上半年獲利持平、下半年逐季探底。去年鐵礦砂原料大漲，年初每公噸國際行情約66美元，之後緩步上漲，到7月一度站上126美元；不過，熱軋鋼捲價格卻因為下游客戶需求急凍，鋼材價格持續下探，在10月幾乎要呈現「死亡交叉」，許多鋼鐵廠撐不住，開始出現虧損。

悲觀氣氛同樣在塑化產業上演，下半年情勢尤其嚴峻，台塑集團總裁王文淵提到2019年市況為「有量無價」，儘管有基本需求，但是價格持續下探，毫無反彈跡象，反映在台塑與南亞都有部分產品線被迫停車止血。

展望2020年表現，塑化業依舊深陷泥沼，台化副董事長洪福源認為，在美中貿易戰談判進度遲緩的干擾因素下，造成市場高度不確定性，導致客戶採購保守。

此外，中國新增產能開出，同樣會抑制塑化報價上漲力道。塑化業在雙重打擊之下，上游塑化龍頭看淡2020年營運，法人更是預期，台塑四寶2020年營運恐有下探空間。

至於鋼鐵業展望相對樂觀，中鋼認為，在美國鋼鐵廠領漲格局下，2020年整體鋼價有望止跌回升；至於鐵礦砂原料走勢則是易跌難漲，主要是巴西淡水河谷先前因水壩潰堤，一口氣減少9000萬噸產能，如今已經恢復產能6000萬噸。在供給量逐步恢情況下，2020年鐵礦砂行情將對鋼鐵業相對有利，總體來說，2020年營運將優於2019年。

政府喊出台商回流投資金額新台幣7000億元，有望在2020年落實。中鋼內部估算，台商回流興建廠房與廠辦訂單逐漸湧現，預料在鋼板與H型鋼接單量較多，中龍有望承接10多萬噸；另外，中鋼構2020年首季也拿下南港C3開發案，以及部分鋼鐵廠積極切入離岸風電市場，也將在2020年逐步開花結果，都是推升整體鋼鐵產業正向展望2020年的主因。（編輯：張良知）1090129