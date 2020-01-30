和泰車：看不到不好的理由 挑戰車市全方位霸主

（中央社記者韓婷婷台北30日電）和泰車去年銷售蟬聯18年台灣車市銷售冠軍，展望2020年，和泰汽車總經理蘇純興說「我看不到市場不好的理由」，預估今年台灣車市持續成長，和泰集團將挑戰市場全方位霸主。

今天新春開工，和泰汽車總經理蘇純興表示，2019年台灣汽車總市場登錄台數來到43.9萬台，較前年小幅成長約1%。和泰汽車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，TOYOTA與LEXUS兩品牌全年登錄台數為14萬1891台，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯18年台灣車市銷售冠軍。

其中2019年改款的ALTIS、RAV4更持續蟬聯國產車與進口車雙料冠軍；LEXUS以登錄2萬2295台再創市場新高， NX、UX、RX三款SUV主力車系也搶進豪華車TOP5名次裡，而HINO大型商用車的販賣成績也達成市場10連霸。

展望2020年，蘇純興表示，受貿易戰、民間消費動能、汰舊換新政策最後一年等因素影響，他指出：「我看不到市場不好的理由」，和泰汽車預估2020年汽車市場規模要比去年成長，可望來到45萬台。

他表示，和泰車今年小型車販賣目標設定為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市占率32.5%，另商用車目標為8千台，挑戰成為商用車新世代霸主。

至於和泰集團旗下的關係企業，和泰認為，今年營運重點富有挑戰與創新性，如和雲行動服務將增設加盟體制，擴大汽機車共享服務規模；和潤企業於去年第4季掛牌上市後，今年將積極拓展「商用車」、「機車」雙百億市場和設備融資租賃業務，車美仕將持續拓展全球據點，加速新商品導入，和泰產險則為邁向百億保費收入公司布局。

蘇純興為和泰集團2020年設下汽車銷售、各關係企業都將挑戰成為市場全方位第一的目標。（編輯：楊凱翔）1090130