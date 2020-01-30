中鋼去年獲利衰退達6成 創4年來新低

（中央社記者潘羿菁台北30日電）中鋼公告去年12月營收新台幣291.03億元，年減12.5%，自結稅前淨損10.22億元，創近4年新低，受到鋼鐵產業不景氣衝擊，累計去年度稅前淨利128.01億元，大幅衰退6成。

中鋼2019年度營收為3662.40億元，年減8.6%，今天公布自結全年度稅前淨利128.01億元，年減60%，創2016年以來新低，形成獲利衰退幅度大於營收下降幅度。

去年受到美中貿易戰影響拖累整體用鋼需求，包括汽車、工具機與機器設備業等，加上上游原料鐵礦砂行情走高，去年7月一度衝至每噸120美元，形成需求減緩、原料大漲的雙重壓力，同時，印度與越南等鋼價崩跌更讓營運雪上加霜，中鋼去年11月首見單月稅前淨損2.93億元，12月進一步擴大至稅前淨損10.22億元。

中鋼表示，除了今年首季內銷開出降價盤，必須提前在去年第4季啟動降價追溯機制影響獲利之外，考量到歲末年終與下游客戶共體時艱，12月專案價格提出優惠方案，也會稀釋公司盈餘。

展望今年度營運，中鋼董事長翁朝棟日前指出，由於美中貿易戰終年紛擾、鋼材需求下滑讓鋼廠營運陷入低迷，但是世界鋼鐵協會（worldsteel）預測今年全球鋼材表面消費量將達18.06億公噸，年增1.7%，其中，需求成長動能主要來自東協及印度等新興經濟體，特別是在汽車業、建築業及機械設備等主要用鋼產業。

他強調，隨著亞洲各鋼廠1、2月份的盤價陸續開出漲盤，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升。（編輯：張均懋）1090130