疫情延燒 國銀在陸據點啟動緊急應變機制

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，在大陸設有分行、子行的國銀今天表示，配合當地政策延後開工，且各據點已啟動緊急應變機制，包括追蹤員工健康情形、即時監控營運狀況，並落實各項防疫措施。

土地銀行表示，目前中國各據點都尚未開門營業，土銀內部在春節期間就已啟動應變機制，每天追蹤當地員工、台幹健康情形，尤其是武漢分行。目前掌握訊息，留在當地的6位台幹目前一切平安，分行也已備妥2個月的口罩數量備戰；後續等開工，各據點都將配合中國當地疾病管制機關規定，落實各項防疫措施。

台灣企銀也針對所有的海外分行祭出特別措施，除了要求在大陸同仁除上下班外，如需離開辦公處所或居住地，應向單位主管報備，同時，上海分行應視需要協助武漢分行辦理相關資料報送作業。

台企銀表示，疫情結束前，海外分行人員可暫免回台；武漢分行、上海分行、香港分行及上海的台企銀國際融資租賃公司應每天向國際部陳報營運、人力及人員健康等事項。

富邦金100%持股的子公司富邦華一銀行在大陸共有26個據點，分布上海、深圳、天津、蘇州、南京、北京、武漢、成都、西安、重慶和廣州等地；富邦華一銀行表示，待大陸開工後，各分行將全面啟動防疫緊急應變機制及措施。

其中，武漢分行員工總計有57人，目前有3位台籍員工，預計於武漢限行取消後返回武漢；目前武漢分行行舍除了每天進行消毒，也為每位員工準備口罩和洗手消毒液，保險方面已由總行統一購買。

同時，富邦華一銀將密切監控全行資金匯劃通道，保證資金及時到位，現已免除企業客戶與肺炎疫情相關的捐贈款項轉帳業務手續費，此段時間內，個人網銀、個人手機銀行轉帳匯款皆免除手續費。

在大陸擁有上海、廣州、廈門、深圳共4家分行的中國信託銀行指出，大陸各分行恢復交易後將採取分組到班方式，公司到班組將採最低人數為原則，在家上班組依任務出勤。另外，要求各分行同仁落實到班、出行期間全程配戴口罩、酒精乾洗手及測量體溫，超過37.5度不得進入公司，暫停拜訪客戶，以視訊會議取代等方式防疫，並視疫情情況調整。

台灣銀行董事長呂桔誠表示，將儘量減少到大陸差旅機會，已為在大陸上班同仁預備好足夠的口罩，包括上海、廣州、福州分行及嘉定支行等據點，都備有超過1000個口罩。（編輯：張均懋）1090130