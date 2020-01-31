記憶體報價持平 族群股價隨台股彈漲

（中央社記者張建中新竹31日電）記憶體現貨市場交易清淡，報價持平表現，不過，隨著台股今天反彈，南亞科等記憶體族群股價同步彈漲。

武漢肺炎疫情延燒，由於武漢為中國發展記憶體重鎮，當地有3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠長江存儲與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）製造廠武漢新芯，市場一度認為美光、旺宏與華邦電等記憶體廠可望受惠。

只是長江存儲與武漢新芯占全球供應比重不高，都不到3%，此外，長江存儲及武漢新芯依然維持正常生產營運，法人認為，對記憶體市場影響有限。

據市調機構集邦科技調查，NAND Flash現貨市場因部分地區仍在假期中，整體市場顯得疲軟，30日與31日早盤報價持平。動態隨機存取記憶體（DRAM）報價同步持穩表現。

記憶體報價雖然並未因武漢肺炎疫情影響而走揚，不過，隨著台股大盤止跌反彈逾百點，南亞科等記憶體族群股價也有不錯表現，同步反彈走高。

南亞科股價一度達新台幣80.8元，漲3元，漲幅3.85%；旺宏一度達38.25元，漲1.75元，漲幅4.79%。

記憶體模組廠威剛股價一度達71.9元，漲2.9元，漲幅4.2%；廣穎更一度攻上漲停，達31.5元，漲2.85元，漲幅9.95%。（編輯：楊玫寧）1090131