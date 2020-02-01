新建口罩產線擬請國防部助陣 經部籲勿囤口罩

（中央社記者廖禹揚台北1日電）經濟部規劃新建62條口罩產線，將在3日起的一個月內陸續上線，人力不足部分正洽請國防部支援；經濟部也呼籲民眾口罩夠用就好，不要囤積。

因應防疫口罩需求，經濟部規劃出資新建62條產線，官員對中央社記者表示，目前正與國防部接洽，調派人力支援生產人力，但尚未確認詳細方案，工業局也正同步調查廠商人力需求。

民眾搶購口罩、消毒酒精等防疫用品，雖實施每人3片口罩的購買限制，仍有許多民眾反映無法買到口罩。經濟部也透過臉書粉絲專頁貼文呼籲民眾不要囤積口罩。

經濟部表示，短期內口罩進口價錢提高，也不易取得，台灣必須強化國內供應能力，以滿足國人需求，行政院已拍板以最快速度新建62條口罩產線，包括10%兒童口罩模具，現已盤點完畢機器放置與生產空間，並委託國內口罩專業生產工廠協助製造。

貼文指出，3日起開始的一個月內，62條產線會陸續上線，產能可從目前的每日400萬片逐步提高至每日1000萬片，讓國內供應更穩定。

經濟部說，PP聚丙烯（不織布原料）、到口罩內層ES、中間層熔噴布、外層紡黏等原物料在國內都有生產，經濟部已掌握供應狀況。（編輯：郭萍英）1090201