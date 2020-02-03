1月新車銷售3.94萬輛 和泰車市占率創6年新高

（中央社記者張良知3日電）儘管受農曆春節長假影響，不過1月新車銷售數量仍達到3.94萬輛，較去年同期減少10.7%、較去年12月下滑14.2%，符合市場預期。和泰車於1月銷售1.51萬輛，市占率達38.3%，創下6年來新高。

今年1月下旬適逢春節連假，加上武漢肺炎疫情影響來店客數，整體車市熱度降溫，新車銷售達3.94萬輛，較去年12月高峰下滑14.2%，也較去年同期下滑10.7%；其中，進口車1月銷售1萬9844輛，銷售比例持續突破5成，達到50.3%。

和泰汽車今年1月在RAV4、ALTIS銷售持續暢旺下，合計雙品牌TOYOTA、LEXUS於1月銷售1.51萬輛，年增3%，月增6.4%，市占率衝上38.3%創下6年來新高。其中，進口休旅車RAV4大量交車，1月掛牌數達4089輛，創下SUV單月歷史銷售新高紀錄，月增35.7%、年增112.7%，超越ALTIS的3047輛，為單一車款銷售冠軍。

1月車市銷售第2名為3764輛的中華車，第3名為裕日車代理的NISSAN銷售3313輛，第4名BENZ銷售2497輛、第5名為HONDA售出2040輛。

在進口高級車方面，LEXUS在1月銷售2687輛、市占率33.5%，BENZ元月銷售2497輛、市占率31.1%，分居高級車市場第1、2名，大幅領先第3名的BMW市占率17%。

和泰車總經理蘇純興指出，受到民間消費動能、汰舊換新政策最後一年等因素，「我看不到市場不好的理由。」和泰車預估，2020年汽車市場規模比去年成長，可望達到45萬輛。和泰車今年整體銷售目標為14.6萬輛，較去年14萬1891輛成長2.9%，預估市占率為32.5%。（編輯：黃國倫）1090203