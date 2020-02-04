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武漢肺炎疫情嚴峻 MLCC日廠供應鏈恐受影響

最新更新：2020/02/04 09:32

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，日本MLCC大廠村田製作所（Murata）表示，武漢肺炎疫情可能對供應鏈產生負面影響，公司對此維持警戒。

日本經濟新聞報導，村田製作所指出，在中國疫情擴大的新型冠狀病毒發展，可能會影響供應鏈，目前地方政府對於企業都有指示，不過未來各省有可能採取更嚴厲的措施。

中國官方公布新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）3日再新增確診病例3235例，自疫情爆發至今，中國累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例，超過17萬人正在接受醫學觀察。

村田製作所公布截至去年12月31日的2019會計年度第3季財報，當季營收4102億日圓，較上一年同期減少4.1%，營業利益795億日圓，較上一年同期下滑7.2%。稅後純益561億日圓，較上一年同期減少6.8%。

從產品類別來看，其中電容產品營收1457億日圓，占整體營收比重約35.6%，較上一年同期減少7.9%，不過較上一季增加5.8%，主要是應用在基地台的積層陶瓷電容（MLCC）需求增加、此外高階智慧型手機的MLCC產品銷售增加。（編輯：鄭雪文）

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