國泰世華銀攜通關業者及長榮海運 簡化貿融程序

（中央社記者劉姵呈台北4日電）國泰世華銀行今天表示，將與2家通關網路公司及長榮海運合作，提供進出口報關單及海運提單資訊，透過交易資訊驗證，簡化撥款程序，有助提升作業效率、交易真實性及防制洗錢檢核力度。

面對快速成長的企業貿易融資需求，以及國際日趨嚴謹的洗錢防制措施，國泰世華銀行今天發布新聞稿表示，將與國內廠商最常使用的關貿網路股份有限公司及汎宇電商股份有限公司合作，取得客戶進出口報關單資訊，簡化貿融撥款程序。

國泰世華銀於客戶授權後，即可經由具公信力的第三方通關業者，取得客戶進出口報關單資訊，做為貿融業務動撥的簡化憑辦文件。

國泰世華銀表示，以往辦理貿易融資業務，除需請客戶花費時間提供大量的紙本貿易文件，如商業發票與海運提單等，銀行內部更耗費大量人力進行核實審查。

這次推動貿融交易真實驗證，對客戶來說，可省去繁冗貿易文件的提供程序，往後僅需提供報關單或海運提單號碼。

另外，對銀行來說，這項合作可以幫助充分掌握客戶台灣通關交易的報關資訊，成為招攬企業客戶一大助力，也能大幅改善傳統紙本作業所耗費的人力、物力成本，以及確認文件真實性的時間成本。

同時，國泰世華銀也與長榮海運合作海運提單資訊，出口商同意授權後，國泰世華銀即可透過長榮ShipmentLink平台獲得海運提單資訊，簡化貿融業務撥款程序，客戶也可享有專屬費率優惠方案。（編輯：蘇志宗）1090204