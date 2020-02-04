更多編輯台推薦新聞：
網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠
生活

網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠

武漢肺炎疫情挺中挨轟 世衛秘書長頌中名言錄
國際

武漢肺炎疫情挺中挨轟 世衛秘書長頌中名言錄

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國泰世華銀攜通關業者及長榮海運 簡化貿融程序

最新更新：2020/02/04 15:42

（中央社記者劉姵呈台北4日電）國泰世華銀行今天表示，將與2家通關網路公司及長榮海運合作，提供進出口報關單及海運提單資訊，透過交易資訊驗證，簡化撥款程序，有助提升作業效率、交易真實性及防制洗錢檢核力度。

面對快速成長的企業貿易融資需求，以及國際日趨嚴謹的洗錢防制措施，國泰世華銀行今天發布新聞稿表示，將與國內廠商最常使用的關貿網路股份有限公司及汎宇電商股份有限公司合作，取得客戶進出口報關單資訊，簡化貿融撥款程序。

國泰世華銀於客戶授權後，即可經由具公信力的第三方通關業者，取得客戶進出口報關單資訊，做為貿融業務動撥的簡化憑辦文件。

國泰世華銀表示，以往辦理貿易融資業務，除需請客戶花費時間提供大量的紙本貿易文件，如商業發票與海運提單等，銀行內部更耗費大量人力進行核實審查。

這次推動貿融交易真實驗證，對客戶來說，可省去繁冗貿易文件的提供程序，往後僅需提供報關單或海運提單號碼。

另外，對銀行來說，這項合作可以幫助充分掌握客戶台灣通關交易的報關資訊，成為招攬企業客戶一大助力，也能大幅改善傳統紙本作業所耗費的人力、物力成本，以及確認文件真實性的時間成本。

同時，國泰世華銀也與長榮海運合作海運提單資訊，出口商同意授權後，國泰世華銀即可透過長榮ShipmentLink平台獲得海運提單資訊，簡化貿融業務撥款程序，客戶也可享有專屬費率優惠方案。（編輯：蘇志宗）1090204

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報