映興電迎接電動車新動能 預計3月掛牌上櫃

（中央社記者韓婷婷台北5日電）連接器元件廠映興電子預計在3月上旬掛牌上櫃，董事長賴柄源表示，防水連接器件模組與移動式太陽能智慧儲能系統，是未來發展的2大主軸，其中防水連接器受惠電動車需求動能可期。

準上櫃新兵映興今天舉行上櫃前記者會，上櫃前遇到武漢肺炎黑天鵝，賴柄源坦承，今年業績要再突破的確有壓力，將盡全力因應，彈性調度調整，由於目前主力客戶都是台灣上市櫃公司，疫情未明朗前還說不準，整體供應鏈狀況還需進一步確認。樂觀以待，正向面對，持續修正檢討，配合客戶的策略。

賴柄源說，慶幸的是，有泰國廠可以因應，美國子公司也已準備就緒，未來將朝向大電流產品發展，並持續開發國際客戶群。2019年9月泰國廠開始接單，產能配置上希望2020年下半年泰國廠接單比重可達1成，台灣維持在6成，大陸約3成。

映興的泰國廠廠區大於台灣廠，規劃綠能節能、太陽能車等產品線，目前包括工業線束及車用電子都已開始生產。

賴柄源表示，整合機構線材及設計的技術與客戶共同開發創新產品，在基礎工業為基底下延伸至車裝電子、綠能節能及醫療產業，避開低價競爭的 3C產業。近年透過專利布局保護積極發展防水連接器件模組與移動式太陽能智慧儲能系統，是未來發展的2大主軸。

展望未來，賴柄源指出，隨著電動車趨勢帶動，電池連接器的防水需求持續擴大，主要應用包括電動自行車、電動助力車、健身跑步車、健身車等。其中中低價電動助力車連接器持續成長，包括成車及電池端連接器需求都見到不錯的動能，歐美及日本也有新的案子在合作。

他表示，目前防水連接器件模組已有超過15項產品，搭配市場需求開發ODM電動車輛連接線組，目前已與多家電動自行車及機車供應鏈合作，隨著產業趨勢帶動，未來成長可期。

映興電子成立於1986年，實收資本額新台幣3.1億元，深耕連接器與連接線組開發、設計、組裝、製造，鎖定工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護等4大產業客戶群，目前主力客戶大多為國內知名上市櫃公司。

2018年合併營業收入新台幣7.81億元，稅後淨利4589萬元，每股盈餘1.51 元。2019年截至第3季度合併營業收入 5.98億元，稅後淨利2438萬元，每股盈餘為0.8元略遜於去年，原因除計算期間不同之外，也因美中貿易關稅問題，導致移動式太陽能智慧儲能系統出貨放緩，營收遞延。（編輯：黃國倫）1090205