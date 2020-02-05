疫情衝擊產業 財部：SARS時以補貼方式因應

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，觀光旅遊及交通產業受到衝擊，財政部表示，等各部會盤點完成產業需求後，再研議如何配合辦理，但SARS期間也僅以補助方式幫助業者，減稅反而緩不濟急。

關切武漢肺炎疫情對經濟的衝擊，行政院連日召開產業紓困振興方案會議，媒體報導，有業者提出政府應主動減免營所稅或牌照稅，助產業度過難關。

對此，財政部賦稅署署長李慶華表示，降低稅率紓困等「減稅」措施，涉及修法，反而是緩不濟急的作法，SARS期間政府根據「受嚴重急性呼吸道症候群影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」給予的租稅優惠，也是採補貼方式，並不是降稅紓困。

李慶華解釋，企業受疫情影響，營業額及所得降低，需要繳的稅就會跟著降低，如果當年虧損沒賺錢，根據稅法的盈虧互抵機制，虧損當年不用繳所得稅，且還可延後至往後年度抵減所得稅，現行稅法其實就有相關機制可供利用。

另一名財政部官員表示，紓困方案的內容及合理性，仍待交通部等主管機關做通盤考量，雖然目前疫情持續，但有一天總會結束，根據經驗，民眾在家已經悶了很久，之後旅遊觀光需求可能會快速回溫，且比起SARS，此次疫情相較還在控制範圍。

同時，官員也說，過去並沒有因疫情而給予減稅的前例，降低稅率等減稅措施，必須要修法才能進行，且會對稅制產生長期影響，因應短期紓困，在現行稅制下彈性因應調整是更好作法。（編輯：林淑媛）1090205