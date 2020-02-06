敏成全力增產醫療用口罩 濾材訂單排到5月

（中央社記者韓婷婷台北6日電）盛弘醫藥轉投資敏成為醫療用口罩濾材熔噴不織布廠商，為配合政府防疫因應口罩需求，生產線24小時全產能生產；敏成表示，現有口罩濾材訂單已排程到5月份。

敏成董事長古思明表示，鑑於春節假期中疫情持續擴大，支應新型冠狀病毒口罩需求，1月30日開工即增產熔噴技術不織布（即醫療用口罩濾材），產能全開24小時不停機加緊趕工。

古思明表示，近年來社會大眾對於預防空汙、過敏、流感以及易傳染的病毒日漸重視，因衛生因素使口罩成為日常必需品。在此次新型冠狀病毒爆發後，民眾對高階醫療型口罩會更加重視及依賴，目前傾全力生產。

敏成表示，主要產製各式濾材（空氣、水）與保溫棉等上游材料，符合國際大廠規範，目前歐、美及台灣一線醫材大廠皆是敏成的客戶，現有口罩濾材訂單已排程到5月份。

敏成成立近30年，以製造不織布材料為主要營運項目，專攻高階熔噴濾材研發製造，產品涵蓋醫療及電子產業用的口罩濾材、歐規或美規工業安全規範的立體罩杯式濾材、實驗衣或工作服、車用防塵套、真空吸塵過濾袋、醫療特材等。（編輯：張均懋）1090206