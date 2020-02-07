日月光估疫情衝擊有限 首季稼動率達75%

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）日月光投控預期中國武漢肺炎疫情可控，估第1季底中國大陸員工返工率可到100%，首季產能稼動率可到75%到80%。法人估首季業績季減約15%以上，其中封測材料力拚持平。

日月光投控下午舉行線上法人說明會，展望今年第1季營運表現，公司預期，根據對當前業務狀況的評估及匯率假設，若從新台幣計價，IC封裝測試及材料第1季生意量表現，大概介於去年第2季和去年第3季之間水準。第1季IC封測及材料毛利率將會比去年第2季小幅增加。

另外以新台幣計價，第1季電子代工服務（EMS）生意量約與去年第1季相當，第1季EMS營業利益率約比去年同期略降。

展望今年第1季稼動率，日月光投控財務長董宏思表示，去年第4季平均稼動率在80%到85%區間，預估今年第1季稼動率在75%到80%之間。

法人預估，第1季日月光投控持續受惠邏輯晶片半導體封測持穩、5G業務放量，第1季IC封測和材料業績僅季減5%以內，力拚持平；電子代工服務（EMS）業績季減幅度不到30%。第1季投控業績逼近新台幣1005億元，較去年第4季季減15%以上。

觀察武漢肺炎疫情，日月光投控指出，由於去年底新型冠狀病毒疫情影響，相關財測考量到比平常較高的風險，結果也可能產生明顯變動，若新型冠狀病毒疫情擴大，相關生意和財務狀況與營運結果，可能會出現反轉，包括封測材料的調整和毛利的表現。

日月光投控表示，目前交通運輸狀況會影響員工返工率，員工若抵達廠區，還需要經過嚴格的防疫措施，期盼到2月底中國大陸員工返工率目標達到80%到85%，今年第1季底返工率可望達到百分之百。整體觀察，目前中國大陸疫情仍在可控範圍。

法人指出，目前日月光投控在中國大陸產能占集團比重低於5%，產能在台灣比重超過6成，集團可因應中國大陸疫情影響。

展望今年營運，董宏思表示，今年仍可延續去年的成長動能，今年5G應用將是主要成長動能之一，公司持續布局5G相關封測技術和產能。

法人預估日月光投控整體業績可較去年成長12%以上，整體獲利可超過250億元，上看253億元，每股稅後純益可超過5.9元。今年獲利可較去年成長47%到48%，拚投控成立來新高。

日月光投控去年全年合併營收4131.82億元，較前年3972.61億元成長4%。 去年合併毛利率15.6%，較前年16.1%微減0.5個百分點，去年合併營業利益235.26億元，合併營益率5.7% ，較前年6.7%微減1個百分點。日月光投控去年全年歸屬母公司業主淨利168.5億元，較前年159.31億元成長6%，去年每股稅後基本純益3.96元，優於前年3.75元。（編輯：張均懋）1090207