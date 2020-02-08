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接菲律賓北線台商會長 黃習忠盼助青年來菲創業

最新更新：2020/02/08 23:26
菲律賓北線台灣廠商聯誼會慶祝元宵節暨會長交接典禮，黃習忠（後右2）接任會長，駐菲副代表朱曦（前中）、菲律賓台商總會總會長黃雅惠（前左3）等出席。中央社記者陳妍君布拉坎省攝　109年2月8日
菲律賓北線台灣廠商聯誼會慶祝元宵節暨會長交接典禮，黃習忠（後右2）接任會長，駐菲副代表朱曦（前中）、菲律賓台商總會總會長黃雅惠（前左3）等出席。中央社記者陳妍君布拉坎省攝　109年2月8日

（中央社記者陳妍君布拉坎省8日專電）菲律賓北線台灣廠商聯誼會今晚舉行慶祝元宵節暨會長交接典禮。新任會長黃習忠說，希望駐菲代表處擔任橋梁，安排台灣年輕人來台商工廠見習，以協助、鼓勵他們來菲創業。

受到2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情影響，為避免到公共場合聚會增加感染風險，原訂在餐廳舉辦的菲律賓北線台商聯誼會慶祝元宵節暨會長、監事長交接典禮，改到創會會長謝儀和家中舉辦，參加人數也因此縮減。

今晚的典禮有駐菲副代表朱曦、菲律賓台商總會總會長黃雅惠等數十人出席，見證黃習忠從原會長何進登手中接下第10、11屆會長一職，監事長由葉士銘接任。

黃習忠告訴中央社記者，菲律賓北線台商聯誼會「比較有鄉土味」，凝聚力很強，希望透過駐菲代表處安排，鼓勵有意來菲創業的年輕人到台商工廠見習，「我們都很願意開放讓年輕人來看」。

他表示，台灣土地、人力有限，菲律賓則人力充沛，相信年輕人來菲律賓了解不同的產業後，再與所學結合，可以從中找到不少發展機會。(編輯：王永志)1090208

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