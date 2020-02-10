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夏普陸廠今天復工返工率達75% 前3月業績恐不佳

最新更新：2020/02/10 16:26

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）日本夏普（Sharp）社長戴正吳表示，中國大陸工廠今天起復工，員工返工率達到75%，夏普在中國大陸工廠影響不大，不過他擔心今年1月到3月夏普的業績表現。

夏普今天下午舉行媒體見面會，包括夏普社長戴正吳、夏普常務董事兼東南亞副代表吳柏勲、以及台灣夏普營銷總經理張凱傑等高階主管出席。

觀察中國武漢肺炎疫情，戴正吳表示，夏普在中國大陸工廠影響不大，夏普已經取得正式的復工許可證，今天起復工，員工返工率達到75%，這些都是當地政府檢驗通過的員工。

不過戴正吳表示，他擔心客戶和供應商環節，他也擔心今年1月到3月夏普的業績表現。

展望夏普今年營運，戴正吳表示，他持續推動夏普構造改革，之前有3年中期轉型計畫，他上任後推動構造改革與轉型，夏普營業額穩步提高、利潤穩定提升，財務體質顯著改善。

他表示，今年4月要再提出中期計畫，今年夏普仍會持續配股，配股會增加。

夏普2019會計年度第3季業績，持續2018年度第4季度起由底部反彈的趨勢，營業利潤率和最終利潤率連續3個季度上揚，作為核心業務營業利潤率，2018年第1季以來迄今，睽違6個季度首次超過4.5%。（編輯：趙蔚蘭）1090210

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