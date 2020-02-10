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夏普擬墨西哥越南設新廠 估與鴻騰增資康達智

最新更新：2020/02/10 17:30

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）夏普（Sharp）社長戴正吳表示，將與鴻海集團在墨西哥設廠，也將在越南設新廠深耕鏡頭模組，不排除與鴻騰增加投資康達智（Kantatsu），康達智目前沒有規劃在越南設廠。

夏普今天下午舉行媒體見面會，包括夏普社長戴正吳、夏普常務董事兼東南亞副代表吳柏勲、以及台灣夏普營銷總經理張凱傑等高階主管出席。戴正吳暢談夏普未來布局。

談到與中國大陸海信集團關係，戴正吳表示，雙方在2019年重新談合作，回到正常關係，去年雙方交易已經正常化。

觀察夏普在中國大陸布局，戴正吳指出，夏普在杭州布局筆記型電腦製造、上海有白色家電工廠、南京有電視和面板工廠、無錫有面板工廠、常熟有事務機工廠。此外夏普投資廣州超視堺工廠，擁有24%股權，廣州超視堺工廠已全面復工。

他評估，目前中國大陸產能占夏普整體產能比重約3成，主要包括顯示螢幕、手機和筆電生產據點在中國大陸。

在新據點布局，戴正吳表示，夏普規劃與鴻海集團在墨西哥擴充據點，主要以電視生產為主，越南胡志明市將增設一個廠，預估今年5月或6月開工，規劃生產鏡頭模組、顯示器和家電為主。

談到投資康達智，戴正吳表示，康達智在杭州廠鏡片產品主要供應中國大陸手機廠，江蘇蘇北連雲港廠主要供應重要策略客戶。他指出，康達智目前沒有規劃在越南設廠，未來不排除夏普和鴻騰雙方增加對康達智投資。

觀察中國武漢肺炎疫情影響，戴正吳指出，物流才是關鍵問題，夏普的自我品牌銷售比較沒有問題，不過要觀察提供其他品牌商供應鏈表現，擔心其他品牌商供應鏈出問題。

展望第1季夏普銷售狀況，戴正吳指出，在自身品牌部分，手機和資通訊產品影響比較大，不過電視和白色家電大部分在東南亞生產，影響不大。

在供應鏈供貨部分，戴正吳指出，出貨給重要策略大客戶沒問題，夏普的相機模組在越南生產。

在東南亞布局，夏普在印尼有2個據點，泰國2個據點，馬來西亞2個生產據點，越南1個、菲律賓1個。

對於半導體布局，戴正吳表示預計5月提出策略發展，未來不排除將夏普旗下半導體子公司公開發行IPO。（編輯：趙蔚蘭）1090210

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