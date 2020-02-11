MLCC價格第2季持續看漲 台廠三雄股價早盤堅挺

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）法人評估MLCC和晶片電阻供不應求市況將延續到第2季，價格看漲，媒體報導國巨3月MLCC報價將漲3成。台廠三雄國巨、華新科以及禾伸堂今天早盤股價聯袂走堅。

國巨早盤最高來到442元，漲5.61%，華新科最高來到241元，漲5.47%，禾伸堂最高來到115.5元，漲6.45%。

展望被動元件市況，法人調查供應鏈指出，目前通路商、電子代工服務廠（EMS）以及製造商庫存水位低，預期補庫存題材將延續到第2季，推測積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻到第2季仍將持續漲價，供不應求的狀況也將延續到第2季。

中國法人報告表示，若武漢肺炎疫情緩解，預估下游需求釋放可能導致備貨不足，不排除被動元件供需關係緊俏，使得部分熱門型號的電容電感交貨延緩及漲價的可能性。

美系外資法人報告指出，低階MLCC產品價格上漲，部分規格產品去年第4季起上揚，高階產品訂價持穩。目前整體MLCC訂單能見度可到6個月。

媒體報導，中國武漢肺炎疫情嚴峻，加深MLCC供應吃緊，廠商安全庫存拉警報，交期延長達3個月以上。此外，國巨擬針對通路商、EMS客戶廠自3月起調漲MLCC和電阻價格，漲幅約3成。

從廠商國別來看，外資法人分析，日本廠商占全球MLCC市占率超過一半，達到53%，韓國廠商占比約19%，台灣廠商占比約20%，中國廠商占比僅7%。全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電以及TDK、AVX等。（編輯：楊玫寧）1090211