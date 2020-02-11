AI台廠Appier 延攬前Google大將簡立峰

（中央社記者吳家豪台北11日電）專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）今天宣布，前Google台灣董事總經理簡立峰加入Appier董事會，將借重他在科技產業的經驗與對AI趨勢的洞察，加速下一階段的成長與創新。

簡立峰在科技產業擁有豐富經驗，並以在人工智慧、資料檢索與處理、自然語言處理等領域的專業知識而備受業界肯定。他曾擔任Google台灣董事總經理長達14年的時間，期間負責Google台灣的營運拓展與經營規劃。

簡立峰從Google退休後會以獨立董事的身分加入Appier董事會。Appier指出，簡立峰將結合在人工智慧領域的專業知識與領導高效科技企業的經驗，為Appier的業務發展和重要決策做出貢獻。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，簡立峰的前瞻科技思維和具國際格局的商業洞察，將為Appier提供強而有力的支持，期待他能幫助Appier邁向下一階段的成長，拓展全球營運版圖。

簡立峰說，承襲台灣在硬體製造方面的產業優勢，以及近年急起直追的軟體開發和應用實力，他認為台灣在發展人工智慧上擁有很好的契機。Appier作為人工智慧解決方案的領導者，將有助於台灣產業實現以人力資本為導向的商業模式轉型。

在簡立峰加入董事會前不久，Appier才宣布獲得8000萬美元（約新台幣24億元）D輪融資。（編輯：楊凱翔）1090211