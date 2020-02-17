高端：武漢肺炎疫苗 拚下半年人體臨床試驗

（中央社記者韓婷婷台北17日電）高端疫苗今天宣布已與美國國衛院（NIH）完成合作合約簽署，共同開發武漢肺炎（COVID-19）疫苗，高端表示，預計最快今年上半年完成動物試驗，下半年啟動人體臨床試驗。

高端疫苗16日與NIH完成簽約，今天隨即召開記者會宣布，總經理陳燦堅表示，高端疫苗是NIH繼Moderna後第2家合作的公司；美國國衛院將提供其最新研發的武漢肺炎（COVID-19）候選疫苗與相關生物材料，提供高端疫苗在台灣進行動物試驗，以做為評估人體臨床試驗及開發新一代疫苗的重要依據。目前已安排合乎生物安全規範的動物活體實驗室，將開始執行動物試驗。

高端疫苗執行副總李思賢表示，此次美國NIH所開發的COVID-19候選疫苗，是採用NIH過去針對SARS、MERS-CoV所建立的冠狀病毒抗原製備平台（基因重組棘蛋白表達系統）進行開發，並藉由過去MERS疫苗的開發經驗，快速建立了COVID-19疫苗製備與動物試驗設計。

李思賢指出，美國NIH也正在同步執行各項臨床前試驗，以準備盡速展開人體臨床試驗，美國NIH評估本項產品有機會在今年第2至3季啟動人體臨床試驗。高端疫苗將積極諮詢官方主管機關，力拚今年上半年完成動物試驗，並規劃執行在台灣的人體臨床試驗，以驗證COVID-19候選疫苗的安全性與療效。

高端疫苗為美國NIH在亞洲地區的重要防疫與研發夥伴，合作項目包含登革熱疫苗、茲卡疫苗等開發案。陳燦堅表示，基於過去長期合作關係，當新疫情爆發後，雙方立即展開協商，在短短20天內即簽訂合作合約。

陳燦堅指出，美國NIH為全球最大型的生物醫學研究機構。

NIH旗下的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）是全球最重要的公衛研究單位，也是目前全球針對武漢肺炎（COVID-19）疫苗開發速度最快的研發單位。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃國倫）1090217