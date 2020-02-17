更多編輯台推薦新聞：
書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲
文化

書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲

影片／蝗蟲為何群聚？東非蝗災5大重點一次看
國際

影片／蝗蟲為何群聚？東非蝗災5大重點一次看

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝
運動

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
防疫酒精本週健保藥局開賣 每瓶300毫升40元
首頁 / 產經

環團質疑三接環評造假 中油：並無不實

最新更新：2020/02/17 19:23

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）環團質疑三接環評造假，沒有鑽探資料，呼籲第三天然氣接收站應先停工。中油表示，環評報告均已呈現地質鑽探資料，也通過環評大會審查，內容並無不實。

天然氣將逐步成為台灣供電要角，不過，中油第三天然氣接收站案涉及大潭藻礁生態保育，環團反對聲浪不斷。搶救大潭藻礁行動聯盟今天表示，認為中油環評違法、內容造假，質疑觀塘案審查並無鑽探資料，呼籲啟動自然地景審議，三接工程應先停工。

中油今天發布新聞稿表示，中油在2018年提交的環現差暨環差報告均已呈現地質鑽探資料，內容並無不實，且相關報告已經通過環評大會審查，環團對中油有誤會。

中油進一步說明，「桃園縣觀塘工業區開發計畫」及「桃園縣觀塘工業區工業專用港」已分別於88年及89年通過環評審查，而中油在106年併購東鼎公司並取得開發權益，所提交環差分析報告也納入東鼎先前執行的地質鑽探資料。

此外，中油先前已經進行2次海域及地形監測，也曾進行側掃聲納、淺層震測及港域現場試挖等，監測資料含括海床地形及地質，足以研判工業區及工業港地形地質及礁體分布情況。

根據中油先前規劃，將如期建置第三液化天然氣接收站，2023年1月時將供應大潭電廠新增燃氣機組天然氣。（編輯：趙蔚蘭）1090217

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報