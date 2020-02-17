環團質疑三接環評造假 中油：並無不實

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）環團質疑三接環評造假，沒有鑽探資料，呼籲第三天然氣接收站應先停工。中油表示，環評報告均已呈現地質鑽探資料，也通過環評大會審查，內容並無不實。

天然氣將逐步成為台灣供電要角，不過，中油第三天然氣接收站案涉及大潭藻礁生態保育，環團反對聲浪不斷。搶救大潭藻礁行動聯盟今天表示，認為中油環評違法、內容造假，質疑觀塘案審查並無鑽探資料，呼籲啟動自然地景審議，三接工程應先停工。

中油今天發布新聞稿表示，中油在2018年提交的環現差暨環差報告均已呈現地質鑽探資料，內容並無不實，且相關報告已經通過環評大會審查，環團對中油有誤會。

中油進一步說明，「桃園縣觀塘工業區開發計畫」及「桃園縣觀塘工業區工業專用港」已分別於88年及89年通過環評審查，而中油在106年併購東鼎公司並取得開發權益，所提交環差分析報告也納入東鼎先前執行的地質鑽探資料。

此外，中油先前已經進行2次海域及地形監測，也曾進行側掃聲納、淺層震測及港域現場試挖等，監測資料含括海床地形及地質，足以研判工業區及工業港地形地質及礁體分布情況。

根據中油先前規劃，將如期建置第三液化天然氣接收站，2023年1月時將供應大潭電廠新增燃氣機組天然氣。（編輯：趙蔚蘭）1090217