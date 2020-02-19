蘋概股受關注 法人：台股短線震盪整理

（中央社記者吳家豪台北19日電）武漢肺炎疫情蔓延，導致蘋果公司（Apple）示警難達財測，投資人關注蘋概股走勢。法人認為，台股套牢區反壓力道不輕，且疫情影響持續，短線將以震盪整理態勢消化賣壓。

蘋果公司表示，武漢肺炎疫情導致iPhone供貨吃緊、旗下產品在中國需求不振，本季營收將達不到原估水準，引發投資人擔憂疫情恐對企業獲利及經濟成長帶來更廣泛衝擊。美股道瓊工業指數下挫165.89點或0.56%，收在29232.19點；標普指數下跌9.87點或0.29%，以3370.29點作收；科技股那斯達克指數微漲1.57點或0.02%，收在9732.74點。

蘋果公司在1月28日公布季報時，預估去年12月底截至今年3月底的會計年度第2季營收達630億至670億美元。

台股加權股價指數18日震盪走低，終場下跌114.53點，收在11648.98點，跌幅0.97%，成交值新台幣1387.75億元，失守5日、10日線及11700點大關。電子股大跌1.78%，蘋概股指標台積電下跌2.87%，收322元，大立光跌4.44%，收4630元；金融股相對有撐，上漲0.36%。

記憶體製造廠旺宏去年第4季歸屬母公司淨利新台幣7.54億元，季減59%；每股純益0.41元。旺宏總經理盧志遠表示，受武漢肺炎影響，今年產品報價走勢撲朔迷離。

外電報導美國有意擴大對華為出貨限制，瑞銀（UBS）分析，若成真肯定對晶圓代工業造成影響；不過現在台灣7奈米產能吃緊，除中國5G需求外，中央處理器（CPU）、高效能運算（HPC）需求也不錯，應不會立即受到衝擊。

法人表示，隨著台股短線逼近黑K上緣及跳空缺口，套牢力道沉重，壓抑指數反彈走勢震盪；大盤半年線具支撐，且短期均線維持上揚，短多格局未破壞，預期指數可望維持區間震盪整理，逐步消化高檔賣壓。（編輯：楊玫寧）1090219