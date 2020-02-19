鬆綁張綱維條款爭議 顧立雄明親上火線說明

（中央社記者劉姵呈台北19日電）金管會鬆綁「張綱維條款」，增訂個別股東若持有金融機構已發行股份達200萬股門檻時，也可擔任委託書徵求人，引發銀行工會與金融業者正反意見不同爭議。金管會主委顧立雄將於明天親上火線，說明最終拍板內容。

金融監督管理委員會1月14日公布修訂「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，規定金融機構召開股東會徵求人資格條件，除應要1年以上、且持有已發行股份總數至千分之5外；另增訂個別股東若持有金融機構已發行股份達200萬股門檻時，也可擔任委託書徵求人。13日已預告期滿，預計3月上路。

針對金管會適度放寬金融機構徵求委託書門檻，6大公股銀行工會2月14日公開表示支持適度修訂放寬委託書徵求人門檻，並希望今年5、6月股東會就可適用。

2017年12月遠東航空董事長張綱維透過7家投資公司徵求，擔任三信商銀的董事，但金管會認為此舉等於規避「大股東適格性審查」規定，因此，金管會2019年8月制定公布「張綱維條款」，修正提高至千分之5、且1年以上的持股門檻之後，同時取消個別股東擔任金融業委託書徵求人的最低持有股數80萬股。

不過，大多數小股東透過銀行工會反映，門檻過高，無實質參與權，於是金管會今年2月又啟動修正，新增只要持股逾200萬股就可擔任徵求人。

據了解，有多位金融業者在預告期間，反對修改這項條款，擔心有心人士利用此規定，分別找多位持股不高的徵求人，然後分別規避大股東適格性的審查，甚至直言「其他小張綱維們」也一樣可當徵求人，不利金融市場穩定。

但支持者認為，這項修正將更有助於改善股權結構問題，提高董事會運作透明度，對小股東來說較為放寬與公平，也可避免其他股東於金融機構股東會有選舉議案時，利用委託書作為經營權爭奪的工具。

面對正反兩派激辯，金管會主委顧立雄20日將親自出面主持記者會，說明最終拍板內容，以顯示主管機關對金融業公司治理的重視。（編輯：林淑媛）1090219