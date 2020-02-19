巨大：天津廠20日復工 復工率各廠狀況不一

（中央社記者潘智義台北19日電）自行車大廠巨大機械今天表示，天津廠將在明天復工，至於已復工的昆山4個廠，其中也包括一個專門外銷歐盟的工廠。美利達除江蘇廠上週復工，山東廠也是這兩天才復工。

巨大指出，在中國大陸有5個廠，包括昆山4個廠在2月13日起陸續復工，另外就是明天即將復工的天津廠，但復工率因各廠狀況不一，員工需自我管理人數不同，所以不對外公布。

受武漢肺炎疫情影響，巨大中國大陸廠延後開工，捷安特電動車廠首先於2月13日復工，捷安特昆山廠及捷安特輕合金廠也在2月15日復工。

巨大積極布局歐洲市場，除昆山4個廠當中有一個廠，獲歐盟同意可免除自中國銷歐自行車的反傾銷稅之外，經營歐洲市場30多年的巨大，不但在荷蘭設立歐洲總部，還有工廠，於2018年在荷蘭建物流中心，更在同年選定位在中歐的匈牙利，動土興建新廠。

巨大看中匈牙利擁有優良地理位置及完善的運輸網路，自行車品牌捷安特（Giant）可藉此將產品銷售到東歐及歐洲內陸。

巨大統計，1月集團合併營收新台幣47.48億元，較去年同期48.23億元，減少1.57%。

另外，美利達江蘇廠已於2月13日復工，山東廠則在17日復工。在首季淡季結束前，逐步提高復工率，迎接第2季新車投產，滿足後續旺季銷售需求。

美利達統計，1月集團合併營收16.82億元，較去年同期20.16億元減少16.55%。1月自行車銷售台數5萬9410台，較去年同期減少26.77%。（編輯：黃國倫）1090219