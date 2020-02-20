5G競標煙硝再起 業者協商結果牽動標金高低

（中央社記者吳柏緯台北20日電）5G競標硝煙再起。NCC將在21日舉行第二階段的位置競標。市場人士指出，經過一個月的協商，在24項競標項目中，業者已聚焦在幾個特定標的，若明早之前能夠達成共識，將可避免另一場銀彈大戰。

5G競標第一階段1月16日落幕，總標金達新台幣1380.81億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1364.33億元，為世界第3高，在270MHz的數量中，中華電標得90MHz頻寬、遠傳電信標得80MHz、台灣大哥大標得60MHz、台灣之星標得40MHz，亞太電信則分毫未取，退出3.5GHz的競爭。

不過，雖然總標金達1380.81億元已經是天價，但這個數字仍是「暫時」而非「最終」的標金，主因在於，按照國家通訊傳播委員會（NCC）的規劃，2月21日將進入第二階段的位置競標，而當第二階段競標塵埃落定後，才正式宣告5G頻譜競標正式結束。

NCC官員受訪時說明，21日上午9時30分，將會開始受理電信業者對於「位置」的意向申請書，若是業者屬意的位置並未衝突，將不會展開競標程序，第一波5G釋照競標將正式告一段落。如果業者間期望的頻譜位置重疊，將在下午2時30分舉行第二階段競標，以一次性投標，決定最後的結果。

第二階段競標，在「不拆散業者得標頻譜數量」的前提之下，NCC在熱門頻段3.5GHz準備了24項標的供業者競標，即把90MHz、80MHz、60MHz、40MHz視為4個獨立個體，進行排列後得出的結果。

NCC官員指出，若進入位置競標，電信業者代表必須在21日下午2時30分前到NCC報到，並在開始競標後，針對24項標的進行投標。

官員進一步說明，在24項標的中，業者可只針對自己有興趣的標的投標，而且金額無上限，沒有興趣的標的可以不投標。當業者均完成投標後，NCC將會立刻開標，在24項標的中，總投標金額最高的即為最終的位置分配結果。這個結果將立刻送往NCC委員會審查後隨即公布，屆時第一波5G釋照競標將正式告一段落。

熟悉電信業的市場人士指出，由於第一階段標金額創下天價，因此在過去長達一個多月的冷靜協商期間，電信業者對於不再墊高標金確實有凝聚共識，對於位置分配的想法已經有愈來愈集中的趨勢。

市場人士指出，在24項標的中，電信業者目前已經聚焦特定幾個項目，進入最後的協商階段，若情況順利，將可在不額外堆疊標金的情形下，結束5G競標。

不過，該市場人士提到，這次的競標過程「詭譎多變」，不到最後一刻都有可能出現變數，不能鬆懈。（編輯：郭無患）1090220