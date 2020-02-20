宅經濟發威 17多元直播主報名人數增逾7倍

（中央社記者吳家豪台北20日電）直播平台17 Media今天表示，去年6月啟動的多元直播創作者計畫已簽約合作近500位主播，近一個月受武漢肺炎疫情影響，詢問加入計畫的人數暴增7至8倍，看好今年多元主播人數將翻倍成長。

M17集團旗下17 Media於2019年重新定位，積極拓展品牌及產業的跨界合作，例如攜手遠傳電信，成為全台首家運用5G通訊技術來錄製直播節目的直播平台，也與全家便利商店合作進行包店美食快閃活動，更與台新銀行、夏普、KKday等業者進行品牌合作，並已在2020年初發行17 Media的雜誌。

17 Media新媒體內容事業群資深副總裁嚴濰秜今天受訪指出，2020年17 Media將持續創造更多元的品牌跨界合作，未來將與航空、電信、服飾、彩妝、電影、3C產品等展開更多合作，拓展亞洲直播媒體市場與社交娛樂影音規模。

17 Media新媒體內容事業群經紀二部經紀總監吳權浩表示，素人主播和多元主播的不同之處，在於素人主播以聊天互動、才藝表演為主；多元主播則需具備某個領域的專長，與粉絲互動內容也跟本身專長有關。

吳權浩說，受到武漢肺炎疫情影響，很多演出活動遭取消，讓不少演員、歌手等藝人加快投入直播平台的腳步，也因此近一個月詢問加入17 Media多元直播創作者計畫的人數暴增約7至8倍，讓17 Media不得不加快審核與簽約流程，並看好今年多元主播人數將翻倍成長。

業界推估，目前每週至少到訪17直播1次的用戶可能超過60萬人，每週至少到訪4次的用戶可能超過20萬人。

為了協助民眾掌握疫情資訊，17 Media與Nownews今日新聞合作，互相提供新聞採訪內容和防疫專家解析。另外因應學校課程延後，17 Media也將和台灣師範大學表演所所長夏學理獨家合作，提供線上雲端課程。（編輯：林孟汝）1090220