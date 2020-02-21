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土地登記線上聲明3月開辦 當事人免臨櫃

最新更新：2020/02/21 11:29
內政部21日表示，3月2日起，民眾申辦不動產登記可採用「線上聲明」。（內政部提供）
內政部21日表示，3月2日起，民眾申辦不動產登記可採用「線上聲明」。（內政部提供）

（中央社台北21日電）內政部今天表示，3月2日起，民眾申辦不動產登記可採用「線上聲明」，當事人只要透過自然人憑證上網登錄資訊，由地政士或律師核對身分後，不必再親自到地政事務所核對身分或申請印鑑證明，以節省民眾時間。

內政部上午透過新聞稿表示，由於不動產交易金額龐大，為確認當事人的身分及真意，以往在申辦不動產登記時，除了契約書等登記原因證明文件已依法公證、認證或地政士簽證，或已檢附當事人印鑑證明等特別條件外，否則登記義務人均需親自前往地政事務所，提出國民身分證正本核對身分。

配合智慧政府的推動，內政部說，從3月2日起，特別新增土地登記「線上聲明」措施，民眾只需線上登錄資訊，即可取代過往登記義務人臨櫃核對身分的不便，也不必再先向戶政事務所申請印鑑證明。

內政部指出，「線上聲明」分為3步驟，首先，當事人須以自然人憑證於指定網站（https://dc.land.moi.gov.tw），登錄不動產標的、辦理事項、取得權利人及委託的代理人姓名、聲明期限等相關聲明登記資訊，以表示義務人處分的真意。

其次，由開業地政士或律師等專業代理人，核對當事人身分後，驗證聲明。最後，再由代理人送件，網路聲明將搭配實體案件，登記機關受理後，會據以確認當事人真意，以兼顧便民與權益保障。

內政部表示，去年光是不動產買賣移轉登記就有37萬餘件，透過今年3月2日即將正式上線的土地登記「線上聲明」新措施，可幫民眾節省時間與金錢。（編輯：蘇志宗）1090221

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