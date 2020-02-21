3.5GHz位置喬不攏 5G銀彈大戰下午再起

（中央社記者吳柏緯台北21日電）經歷了長達1個多月的競標協商期，NCC表示，熱門頻段3.5GHz的位置安排未能達成共識，將在下午舉行第二階段的一次性競標。市場預估總標金突破1500億元，結果在傍晚出爐。

5G競標第一階段1月16日落幕，總標金達新台幣1380.81億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1364.33億元，為世界第3高，在國家通訊傳播委員會（NCC）釋出的270MHz的數量中，中華電標得90MHz頻寬、遠傳電信標得80MHz、台灣大哥大標得60MHz、台灣之星標得40MHz，亞太電信則分毫未取，退出3.5GHz的競爭。

在經歷了1個多月的協商期，雖然業者對於不要堆高標金有共識，中間甚至一度傳出業者間協商順利，可望不用進行第二階段的位置競標。不過，昨天5大電信業者經近10小時的馬拉松協商，3.5GHz最終仍無法聚焦。

今天上午電信業者各自帶著擬訂好的5G頻譜位置意向書，到NCC遞交，NCC確認業者遞交的意向書後證實，3.5GHz位置協商破局，因此已著手準備下午的第二階段競標。

NCC官員指出，雖然28GHz頻譜的位置並無重疊情形，然而黃金頻段3.5GHz還是出現了競爭的情況，在業者都想要特定位置的情形之下，只好以競標決定。

NCC將在下午2時30分舉行第二階段競標，以一次性投標，決定最後的結果。市場人士推估，加上第一階段競標的標金，整體標金將上看1500億元。

NCC官員說明，第二階段競標在「不拆散業者得標頻譜數量」的前提之下，NCC在熱門頻段3.5GHz準備了24項標的供業者競標，即把90MHz、80MHz、60MHz、40MHz視為4個獨立個體，進行排列後得出的結果。

若進入位置競標，電信業者代表必須在下午2時30分前到NCC報到，並在開始競標後，針對24項標的進行投標。

官員進一步說明，在24項標的中，業者可只針對自己有興趣的標的投標，而且金額無上限，沒有興趣的標的可以不投標。當業者均完成投標後，NCC將會立刻開標，24項標的中，總投標金額最高的即為最終的位置分配結果。這個結果將立刻送往NCC委員會審查後隨即公布，屆時第一波5G釋照競標將正式告一段落。（編輯：林孟汝）1090221