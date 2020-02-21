2019年房屋交易財產交易所得標準 連2年持平

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）2019年「個人出售房屋財產交易所得標準」出爐，財政部表示，去年房市交易量雖增，但價格平穩，評估後不調整，連兩年持平；適用於去年出售、今年5月申報的房屋交易舊制案件。

個人出售房屋，依照取得時間點不同，課稅方式分為舊制及「房地合一新制」。按規定，舊制案件，如果可明確知道實際交易價格及原始取得成本，就是以「賣價減成本」來計算實際所得課稅；但若無法證明賣價或取得成本，就得靠財政部每年公佈的「個人出售房屋財產交易所得標準」來設算課稅。

財政部官員表示，從五區國稅局調查結果及內政部相關統計資料來看，2019年房市交易量雖有回溫，但房價方面相對平穩，變化不大，未達調整門檻，因此維持不變。

回顧近年財交標準調整情形，2015年各行政區仍有升有降，2016年隨房市反轉下行，逾20個行政區財交所得標準一次下滑1至2個百分點，包括台北市一般住宅及高級住宅標準也於近十多年來罕見調降。

2017年則回到有升有降的狀態，惟調整行政區不多，僅台中、台南等地的7個行政區調升1個百分點，高雄有1行政區調降1個百分點，2018年及2019年則均未調整，維持與2017年標準相同。

由於標準不變，因此，僅有實際賣價、無原始取得成本的「高價住宅」，維持以實際成交金額乘上固定「房地比」（指房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額的比率），計算房屋部分收入後，乘以15%計算。

所謂「高價住宅」，以中央銀行定義，為北市房地成交金額7000萬元以上、新北6000萬元以上、其餘地區4000萬元以上案件。

台北市「高級住宅」仍以房屋評定現值的46%設算，一般住宅則以房屋評定現值的41%計算。其餘五都標準也維持不變，舉例來說新北市的板橋、永和、新店、三重、中和、新莊、土城及蘆洲區，去年一樣以房屋評定現值的35%計算。（編輯：郭萍英）1090221