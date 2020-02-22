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台股受武漢肺炎疫情影響震盪 市場關注供應鏈

最新更新：2020/02/22 13:32

（中央社記者張建中台北22日電）武漢肺炎疫情延燒，影響台股本週走勢震盪，分析師王兆立預期，台股短線可能維持區間震盪整理走勢，疫情後續發展與供應鏈斷鏈情況仍將是市場關注焦點。

隨著武漢肺炎疫情蔓延，市場信心鬆動，台股指數21日下跌38.74點，跌幅0.33%，收在11686.35點，週線下跌129.35點，跌幅1.09%。

美股週五也在市場賣壓沉重下，3大指數同步下挫，道瓊工業指數跌227.57點，跌幅0.78%；標準普爾500指數跌35.48點，跌幅1.05%；那斯達克指數跌174.38點，跌幅1.79%。

道瓊工業指數週線下跌1.4%，標普500指數週線跌1.3%，那斯達克指數本週也跌1.6%。

王兆立指出，武漢肺炎疫情衝擊全球經濟產業的疑慮逐步升溫，不僅蘋果（Apple）認為疫情恐導致iPhone供貨吃緊，旗下產品在中國需求不振，季營收將達不到原估的630億至670億美元。

鴻海日前公告表示，受疫情影響，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對全年營收確實會有負面影響。

寶鹼（P&G）也警告，武漢肺炎疫情將對本季營收與獲利產生「實質衝擊」。王兆立預期，隨著雜音增多，市場信心恐受影響，台股短線可能維持區間震盪整理走勢。

王兆立表示，全球後續疫情發展，及供應鏈斷鏈危機是否自中國進一步擴及日本與韓國，料將牽動武漢肺炎疫情對經濟產業衝擊程度是否加劇，將備受市場關注。（編輯：林興盟）1090222

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