台電增氣減煤有成 氣電占比首度超越煤電

（中央社記者劉姵呈台北22日電）台電今天表示，推動增氣減煤已獲重大成果，去年燃煤及燃氣發購電量占比已呈現「黃金交叉」，氣電首度正式超越煤電，且今年1月全月氣電發電占比已逾4成，成為台灣最主要的電源。

台灣電力公司今天發布新聞稿表示，配合國家政策，台電電力調度已轉變為「綠電先行」、「環保調度」的模式，燃煤與燃氣發電在總發購電量中的占比，每年差距陸續縮小。

台電指出，2012年煤電占比4成、氣電3成；2016年兩者已相當接近，均在3成5至3成9之間；2018年兩者占比正式交會；2019年氣電升至38.2%、煤電降至37.3%，燃氣發電首度正式超越燃煤；至今年1月，氣電全月發電占比升至41%，遠高於煤電31%。

台電表示，火力電廠用煤量持續下探，去年供電趨於穩定，以台中電廠為例，去年全年用煤量遠低於許可證限值1600萬公噸，比2018年大減超過300萬公噸；今年用煤量也將持續朝減煤4成、年用煤量1260萬噸目標邁進。

除了減煤，更全力推動減排。台電說，全力推動既有機組空污改善工程，未來新建燃氣機組陸續上線，用煤量將可進一步降低，排放可望能大幅度削減。

以台中電廠為例，去年排放量已較2014年減少超過一半，目前正積極推動興建2部燃氣機組，預計2025年新機組上線後，加上環保改善工程陸續完成，未來排放將比去年再減少超過6成。

台電強調，減煤必須以供電穩定為優先並循序漸進，台灣目前正以穩健的步伐朝減煤目標邁進，也積極布建再生能源，盼外界支持可兼顧穩供與環保的增氣減煤計畫。（編輯：張均懋）1090222