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韓國武漢肺炎疫情預警調到最高等級
首頁 / 產經

三星手機廠傳疫情 專家：自製零件多不影響台廠

最新更新：2020/02/23 15:45

（中央社記者潘智義台北23日電）韓國三星手機組裝廠傳出員工感染武漢肺炎，暫時關廠。對此經濟預測及商業諮詢機構IHS資深研究總監謝勤益今天表示，韓國手機組裝廠零件自製率高，疫情不會拖累台廠供應鏈。

謝勤益指出，三星發生疫情的是手機組裝廠，由於三星手機採用自家生產有機發光二極體（OLED）面板，手機零組件多為自製，因此沒有拖累台灣供應鏈的問題。

他認為，雖然三星手機組裝廠爆發疫情，但顯示面板廠並無疫情，所以從另一角度來看，應不至於衝擊到OLED面板的供貨，還不會影響面板市場。

法人表示，三星集團旗下面板廠三星顯示器公司生產的OLED面板供應三星手機使用，自蘋果推出採用OLED面板的手機後，目前三星顯示器也是蘋果唯一的OLED面板供應商。只要韓國疫情不擴大至面板廠，影響應該在可控範圍。

另外，台灣觸控面板廠業成生產屏下指紋辨識觸控產品，三星也是重要客戶，目前影響應該不大。

國際數據資訊公司（IDC）全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯指出，越南是三星手機組裝生產基地之一，即便韓國本土廠區出現少數疫情，影想也相對降低。（編輯：黃國倫）1090223

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