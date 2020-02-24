夏普擬設煙台夏智精密電子 地點傳在鴻海據點內

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海轉投資日本夏普（Sharp）將在3月於中國山東煙台設立子公司煙台夏智精密電子，擴大在中國生產銷售。日媒報導，煙台夏智精密電子地點位於鴻海集團在煙台市的據點內。

夏普21日公告，規劃在中國山東省煙台市煙台經濟技術開發區設立子公司煙台夏智精密電子，暫定3月設立，董事長為林瑞祥，子公司資本額規劃1200萬美元。

夏普指出，設立子公司目的在擴大中國的生產、銷售通路和銷售效率，生產與銷售電子零件，並擴大全球事業版圖。

日經新聞報導，煙台夏智精密電子地點位於鴻海集團在煙台市的據點內。

夏普社長戴正吳日前表示，今年4月夏普重返經營正常軌道，目前夏普已連續8季到9季獲利，符合期待。

談到夏普與鴻海關係，戴正吳表示，雙方融合非常好，鴻海集團製造力有彈性、有速度，夏普重視經營品牌。

戴正吳表示，將與鴻海集團在墨西哥設廠，也將在越南設新廠深耕鏡頭模組。

觀察夏普在中國大陸布局，戴正吳指出，夏普在杭州布局筆記型電腦製造、上海有白色家電工廠、南京有電視和面板工廠、無錫有面板工廠、常熟有事務機工廠。此外，夏普投資廣州超視堺工廠，擁有24%股權，廣州超視堺工廠已全面復工。

他評估，目前中國大陸產能占夏普整體產能比重約3成，主要包括顯示螢幕、手機和筆電生產據點在中國大陸。

談到投資康達智（Kantatsu），戴正吳表示，康達智在杭州廠鏡片產品主要供應中國大陸手機廠，江蘇蘇北連雲港廠主要供應重要策略客戶。康達智目前沒有規劃在越南設廠，未來不排除夏普和鴻海旗下鴻騰雙方增加對康達智投資。（編輯：郭萍英）1090224