因應疫情應變升級 民營銀行總行啟動移地辦公機制

（中央社記者劉姵呈、潘姿羽台北24日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，不僅在陸台資銀行有因應措施，在台銀行應變措施也升級。民營金控中有北富銀、國泰世華銀與新光銀等總行已施行移地辦公機制，啟動人員區隔與備援計畫。

台北富邦銀行表示，2月5日起已啟動人員區隔與備援辦公機制，截至15日為止，總行單位已有超過4成員工，配合進行分散地點辦公。國泰世華銀行也表示，總行已經啟動移地辦公機制。

新光銀行表示，總行的金融交易室及後台已於2月初開始實施移地辦公機制，全行移地辦公相關機制也已規劃完成，將於近日陸續完成演練，會密切關注中央流行疫情指揮中心公布的狀況，若公司評估國內疫情有進一步蔓延，會規劃部分部門員工居家上班機制。

中國信託銀行表示，除了防疫措施外，金控及各子公司各單位也已擬妥異地備援計畫，包括人員名單及異地辦公的地點等相關事項，如國內疫情有變動隨時可啟動。

台新銀行則表示，總行目前皆暫無啟動相關機制，但已經建置完整的「營運持續計畫（BCM）」機制，並定期進行必要檢視及演練，其中包括完整的異地辦公應變措施，會視疫情發展需要，適時啟動異地辦公的措施，確保各項業務持續正常運作。

玉山金控也表示，各單位已事先制訂營運連續計畫，農曆年後規劃並啟動異地備援、分組上班、在家上班等方式，以維持正常金融服務。另外，不同部門工作型態及營運需求皆有所差異，因此玉山也特別針對會直接影響顧客服務的部門，進行應變計畫演練，以確保營運不中斷。

開發金表示，金控及各子公司於第一時間就已成立防疫小組，即時掌握最新訊息及採取必要的緊急應變措施，且視業務性質，採行居家辦公及異地分流工作雙軌並行的方式，目前相關演練與系統測試均已完成。（編輯：黃國倫）1090224