全訊去年EPS3.84元創新高 擬配3元股息

（中央社記者韓婷婷台北24日電）掛牌興櫃的砷化鎵全訊科技公布2019年每股稅後盈餘（EPS）3.84元，將配發現金股利3元，現金殖利率約為3.72%。展望可望維持雙位數成長表現。

全訊為砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商，2019年合併營收新台幣5.69億元，年增57.87%，稅後淨利1.41億元，年增178.75%，EPS3.84元，年增163%，平均毛利率55%，相較2018年增加7個百分點，包括營收、稅後淨利、EPS、毛利率均創歷史新高。

全訊表示，去年成長動能主要受惠於下半年起陸續獲得中科院與海外的國防軍事領域訂單，且在商用領域也有斬獲，帶動營收表現。毛利率部份，目前產品以國防軍事應用為主，商用領域亦鎖定高端技術產品，未來仍會以5成毛利率作為營運目標。

全訊今天董事會同步通過2019年度盈餘分配案，預計配發現金股利3元，配發率近8成，以今（24）日收盤價80.7元計，現金殖利率約3.72%。

展望2020年，全訊表示，公司產品以國防軍事應用為主，需求受新型冠狀病毒疫情影響極微，國防軍事領域產品更換供應商不易，且國防軍事訂單的產品生命周期長且具連續性與高能見度，對未來2至3年營運掌握度高，目前除國內中科院訂單穩定且能見度明朗外，今年海外市場可望增加新客戶，可望維持雙位數成長表現，抱持樂觀審慎態度。（編輯：趙蔚蘭）1090224